Madagascar: Commune urbaine de Toliara - L'adjoint au maire Lamarre prend les rênes

Le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Toliara, Elie Lamarre, devient officiellement le maire par intérim. Le maire titulaire, Jean Rabehaja, n'est pas en grande forme depuis des mois et n'a pas désigné officiellement son intérim depuis sa dernière apparition à la commune le 30 juin dernier.

La commune urbaine de Toliara a ainsi souffert de son absence sur le côté administratif, car ni le premier, ni le second, ni le troisième adjoint n'a pu assurer des signatures d'usage au niveau du Trésor pour assurer les activités usuelles de la commune. Les ordures éparpillées aux quatre coins de la ville n'ont pas été enlevées depuis des mois, notamment au marché de Scama, à Bazar Be et au cimetière de Tanambao.

Le personnel de la commune urbaine de To6liara est entré en grève, demandant seize mois d'arriérés de salaire, vu que les signatures n'ont pas été assurées par le maire titulaire. Des arriérés cumulés depuis déjà deux mandats de maires. Depuis le mois de juillet, le troisième adjoint au maire déclare avoir été désigné par le maire titulaire comme étant l'intérimaire officiel.

Les papiers par rapport à cette désignation n'ont pu être fournis par le responsable. Le premier adjoint au maire a demandé l'avis du tribunal administratif de Toliara au vu de la vacance de poste de longue durée du maire titulaire. Elie Lamarre, premier adjoint, devrait prendre la tête de la commune, selon l'avis. Ce qui n'a pas été accepté par les équipes du troisième adjoint, se disant toujours intérimaire.

Lors d'une réunion récente, le document désignant le troisième adjoint a de nouveau été exigé à titre de preuve. Celui-ci n'est apparu que trois heures plus tard, avec une signature peu lisible et jugée non authentique du maire titulaire. Finalement, le préfet de Toliara, Ibramdjee Bruno, accompagné de l'Organe mixte de conception (OMC), a officiellement déclaré le premier adjoint « maire par intérim » de la commune urbaine de Toliara, lundi dernier. Le préfet s'est appuyé sur les textes en vigueur pour officialiser la nomination du maire adjoint Elie Lamarre.