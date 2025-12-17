Madagascar: Antsiranana - La Jeune Chambre Internationale met l'accent sur le leadership

La Jeune Chambre Internationale d'Antsiranana a procédé à sa cérémonie officielle de passation de collier, un acte symbolique qui consacre la continuité du leadership jeune et l'engagement renouvelé au service du développement local.

Moment statutaire majeur de la vie associative, la passation de collier au sein de la Jeune Chambre Internationale (JCI) d'Antsiranana marque la transmission officielle des responsabilités et l'ouverture d'un nouveau cycle d'actions citoyennes. Elle affirme également la volonté de l'organisation de renforcer l'engagement citoyen des jeunes leaders. La cérémonie s'est tenue au restaurant Moramora, dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale, réunissant membres, anciens présidents, partenaires, familles et invités.

Conformément aux traditions de la JCI, l'événement a marqué le transfert officiel des responsabilités entre la présidente sortante, Martina Leticia Magnitriavy, et la présidente entrante, Edmine Soamanjaka, de l'Organisation locale membre (OLM), pour le mandat 2026. La remise du collier présidentiel, symbole d'autorité, de responsabilité et de continuité institutionnelle, incarne ainsi la confiance placée dans le nouveau leadership pour conduire l'organisation vers de nouveaux défis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comme le veut la tradition, la présidente sortante a présenté, dans son allocution, le bilan des activités menées durant son mandat, mettant en lumière les projets à impact communautaire réalisés dans la ville d'Antsiranana et ses environs. Elle a salué l'engagement constant des membres actifs qui, malgré des ressources limitées et de nombreuses contraintes, ont porté des projets concrets. L'occasion lui a également permis de reconnaître l'appui des partenaires institutionnels et privés ayant contribué au rayonnement de l'organisation.

Cette étape a été marquée par des messages de reconnaissance rappelant l'importance de l'esprit d'équipe, du bénévolat et du leadership responsable au sein de l'organisation. L'intronisation de sept nouveaux membres, suivie de la présentation des membres du nouveau bureau, a également constitué un moment fort de la cérémonie. Pour les invités peu familiers des procédures de la JCI, l'organisation a rappelé que l'intronisation marque l'entrée officielle de nouveaux membres au sein de la grande famille Jaycee.

Un nouveau leadership tourné vers l'action locale

En recevant le collier, la nouvelle présidente a officiellement pris ses fonctions. Dans son discours, elle a exprimé sa volonté de poursuivre les actions engagées, tout en insufflant une nouvelle dynamique axée sur l'engagement citoyen, la formation des jeunes leaders et la mise en œuvre de projets concrets au bénéfice de la communauté locale. Edmine Soamanjaka a appelé l'ensemble des membres à l'unité, à l'innovation et à une participation active afin de renforcer l'impact des actions de la JCI d'Antsiranana dans le développement socio-économique de la région.

Selon la nouvelle présidente, le mandat 2026 a pour leitmotiv « Life to Change ». « Life to Change, parce que nous sommes là, vivants, et vivre ne signifie pas seulement passer ; vivre, c'est créer un changement positif. Vivre pour être un exemple au sein de notre communauté. Vivre pour apporter des touches qui transforment tout ce que nous voyons autour de nous », affirme-t-elle.

Quid de la JCI

Interrogée sur cette organisation, Sandra Tiana Ratsimbazafy, membre de la JCI depuis 2014, aujourd'hui Sénateur et membre à vie, explique.La Jeune Chambre Internationale (JCI) est un réseau mondial de jeunes leaders engagés, âgés de 18 à 40 ans, présent dans près de cent quinze pays et plus de cinq mille localités, avec cent dix ans d'existence. À travers des projets communautaires, des formations, des événements et des programmes de développement, la JCI accompagne ses membres dans le renforcement de leurs compétences en leadership, en entrepreneuriat et en engagement citoyen.

L'objectif est clair : former des citoyens responsables et des acteurs de changement, capables d'avoir un impact positif au sein de leurs communautés, des entreprises et des institutions. Son parcours au sein de la JCI a été une véritable école de leadership et une ouverture vers le monde. Grâce à cette organisation, elle a eu l'opportunité de voyager, de découvrir d'autres cultures et de représenter fièrement Madagascar pendant les rencontres internationales.

En assumant progressivement des responsabilités, jusqu'à devenir présidente nationale de la JCI Madagascar en 2024, puis présidente du Sénat, elle a appris à croire en ses capacités, à servir avec conviction et à porter des projets à fort impact. « La JCI m'a inculqué des valeurs fondamentales : l'engagement, la discipline et la persévérance, convaincue que chaque jeune peut grandir, s'ouvrir au monde et contribuer activement au développement du pays », témoigne-t-elle.