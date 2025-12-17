Madagascar: Grand Pavois Amborovy - Les méduses envahissent les plages

Alerte ! Les méduses envahissent les plages, en particulier au Grand Pavois, à Amborovy.

À l'approche des vacances de Noël, les stations balnéaires risquent d'être envahies et très fréquentées par les vacanciers, dont la priorité est la baignade en mer. D'après les scientifiques, leur apparition peut être un signe du réchauffement de la mer, de la pollution, ou encore d'un déséquilibre marin, sans toutefois entraîner de conséquences trop importantes. La seule solution est de protéger l'océan contre les déchets, ainsi que la nature en général.

En général, la méduse est souvent de couleur blanc crémeux, avec des bras orangés, mais elle peut aussi prendre d'autres teintes: verte, bleue ou mauve. Cette méduse peut être imposante, mais elle n'est pas dangereuse, car elle ne possède pas de tentacules. Cependant, elle peut parfois provoquer de légères démangeaisons. Les parents doivent ainsi protéger leurs enfants de bas âge.

En cas de piqûre de méduse bleue, il est conseillé de se faire aider et de trouver un endroit pour se reposer. Il ne faut pas frotter la zone piquée, mais la rincer à l'eau salée afin d'éliminer les cellules urticantes restantes. Appliquer de l'eau chaude (dans la limite du supportable) sur la piqûre permet de soulager la douleur.

Par contre, les longs tentacules de certaines méduses peuvent injecter du venin grâce à des milliers de petits aiguillons microscopiques. Le plus souvent, les piqûres de méduses provoquent une douleur immédiate et des marques inflammatoires sur la peau. Certaines piqûres peuvent entraîner des symptômes plus graves, affectant tout l'organisme. Dans de rares cas, elles peuvent être mortelles. L'essentiel est d'éviter de marcher dessus et de les prendre à mains nues.