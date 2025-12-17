Burkina Faso: Ministère de la Communication, de la Culture, des ARTs et du Tourisme - 228 personnes distinguées

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a organisé une cérémonie consacrée à la célébration du mérite de 228 agents, mardi 16 décembre 2025 à Ouagadougou.

Chaque 11 décembre, date de la commémoration de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso, des Burkinabè sont distingués pour services rendus à la nation. Dans ce cadre, 228 agents du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ont vu leurs mérites reconnus. Ils ont reçu leur décoration, mardi 16 décembre 2025 à Ouagadougou. Il s'agit de 12 récipiendaires dans l'Ordre de l'Etalon, 21 dans l'Ordre du mérite burkinabè et 195 dans l'Ordre spécifique des arts, des lettres et de la communication.

Parmi les agents honorés, figurent 15 agents des Editions Sidwaya. Le ministre de la Communication, de la Culture, des arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a indiqué que cette cérémonie vise à célébrer l'excellence, la bravoure et le sacrifice consentis par chacun des récipiendaires, mais aussi, reconnaitre et encourager la contribution de tous les acteurs de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, dont le travail forge notre identité et témoigne de notre résilience face à l'adversité.

« Par ces distinctions qui vous sont décernées, vous constituez désormais une source intarissable d'inspiration. A ce titre, je fonde l'espoir que vous soyez de véritables modèles autour de vous et pour tous nos concitoyens », a soutenu le chef du département chargé de la communication.

Le ministre a, à l'occasion, invité les Burkinabè à avoir une pensée pieuse pour les Forces combattantes dont l'engagement, le courage et la persévérance permettent aux populations de vaquer tranquillement à leurs occupations sociales et professionnelles.