Burkina Faso: Energie atomique au pays - Seize projets et quatre initiatives à la loupe des experts du nucléaire

L'Agence burkinabè de l'énergie atomique (ABEA), structure relevant de la Présidence du Faso, a ouvert ce lundi 16 décembre 2025, un atelier national sur la mise en œuvre des projets de coopération technique entre le Burkina Faso et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Accord régional de coopération pour l'Afrique (AFRA) et les autres partenaires stratégiques dans l'utilisation pacifique des technologies nucléaires.

Durant 72 heures, les coordonnateurs réunis autour du président de l'ABEA, Arouna Sawadogo, vont présenter leurs projets en lien avec les priorités définies par le chef de l'Etat, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, pour permettre au Burkina Faso de bénéficier des avantages liés à l'énergie nucléaire.

Cet atelier va, entre autres, permettre d'évaluer les avancées dans la mise en œuvre des projets de coopération technique sur la période 2023-2025, d'identifier les défis en matière de logistique, de mobilisation de ressources et de coordination, de renforcer les synergies entre les différentes parties prenantes.

Pour ce faire, Arouna Sawadogo rappelle que le Burkina Faso déroule actuellement son troisième Programme-cadre national 2023-2028 axé sur 5 priorités stratégiques : la santé humaine et la nutrition, l'agriculture, l'élevage et la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et de l'environnement, la sûreté, la sécurité et la radioprotection, l'énergie et le développement des infrastructures électronucléaires.

« En choisissant d'analyser les projets nationaux, régionaux, interrégionaux et les initiatives sous le prisme de leur impact socio-économique, nous avons opté pour une approche résiliente tournée vers l'intérêt collectif et inclusif dans chacune de nos actions », souligne M. Sawadogo. Des recommandations seront dégagées pour une meilleure coordination de la coopération technique en lien avec les technologies nucléaires.