Afrique: CAN 2025| Ilay Camara - « C'était un rêve de disputer cette première CAN avec le Sénégal... »

Ilay Camara a réagi sur Instagram après l'annonce de son forfait pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. L'annonce a été faite aujourd'hui par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Le jeune joueur d'Anderlecht a exprimé sa déception face à cette blessure qui l'éloigne de son rêve de représenter son pays à la coupe d'Afrique des nations : « C'était un immense rêve pour moi de disputer cette première CAN avec le Sénégal. Porter les couleurs de mon pays, vivre cette aventure avec le groupe et aller chercher ensemble une deuxième étoile...

Ce sont des épreuves que le football et la vie nous imposent parfois, même si elles sont difficiles. Il n'y a plus qu'à accepter son destin et continuer d'aller de l'avant. », a t-il posté sur son réseau Instagram.

Malgré cette épreuve, l'international sénégalais a promis son soutien inconditionnel à l'équipe nationale : « Je serai malgré tout derrière l'équipe à chaque instant, en tant que premier supporter, pour encourager mes frères et leur envoyer toute ma force. J'ai confiance en ce groupe et je leur souhaite d'aller au bout et de ramener le trophée au Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Merci pour vos nombreux messages de soutien. », écrit t-il.

Le verdict médical confirmé

Le communiqué officiel de la FSF, rendu public aujourd'hui, a apporté la confirmation des craintes. Suite à une IRM réalisée à Dakar, le diagnostic révèle que Ilay Camara souffre d'une lésion musculaire de grade II à l'ischio-jambier droit. Par conséquent, il est donc forfait pour la CAN Maroc 2025.

Cette blessure est survenue le dimanche 14 décembre 2025, lors du match de Jupiler Pro League (championnat belge) opposant son club, Anderlecht, à Saint-Trond. Une rencontre que les Mauves avaient remporté sur le score de 2-1.