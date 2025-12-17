Afrique: CAN 2025 - Mamadou Lamine Camara appelé pour remplacer Ilay Camara, forfait

Suite au forfait malheureux d'Ilay Camara, le sélectionneur national Pape Thiaw a officiellement convoqué Mamadou Lamine Camara (RS Berkane) pour intégrer l'équipe en vue de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Maroc.

Le milieu de terrain est attendu dans la soirée de ce mardi à Diamniadio pour rejoindre le rassemblement des Lions.

Initialement inscrit sur la liste des réservistes de Pape Thiaw, l'appel de Mamadou Lamine Camara intervient pour pallier l'absence du latéral d'Anderlecht, Ilay Camara.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette convocation est particulièrement symbolique pour le milieu relayeur de la Renaissance Sportive de Berkane, club basé... au Maroc. Lui dont l'absence dans la première liste avait suscité des débats, aura désormais l'opportunité de disputer la CAN « chez lui ». C'est un long chemin parcouru par le jeune milieu de l'AS Berkane qui voit son rêve se concrétiser.

Une liste encore incomplète ?

L'arrivée de Mamadou Lamine Camara dans le groupe ne sera probablement pas la dernière. En plus de M.Lamine Camara, d'autres réservistes pourraient être appelés en raison des incertitudes persistantes entourant la participation de certains autres joueurs.

Le sélectionneur, Pape Thiaw, devrait être déjà à la recherche d'un autre renfort. Après le forfait annoncé d'Assane Diao par Wiwsport, il est attendu qu'un ailier soit prochainement appelé. Les noms de Ousmane Sow (Górnik Zabrze) et Ousseynou Niang (Royal Union Saint-Gilloise) sont en bonne position pour intégrer la liste des 28.