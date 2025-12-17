Ile Maurice: Les produits festifs prisés sous pression

À l'approche des fêtes de fin d'année, les habitudes de consommation connaissent un véritable changement. Novembre et décembre sont des mois où la demande s'accroît de manière significative, notamment pour les produits alimentaires incontournables des repas festifs.

Les consommateurs privilégient les produits frais et de qualité, recherchant aussi bien les classiques comme les volailles que les produits plus raffinés tels que le foie gras, la dinde de Noël, le gibier ou encore les fruits de mer. Les épices, les sauces spéciales et les ingrédients pour les pâtisseries de fête connaissent également une forte demande.

Cette période représente un moment clé pour les commerçants, qui doivent répondre à des attentes accrues tout en veillant à offrir des produits frais, variés et de qualité, adaptés à tous les budgets. Les commerçants commencent à anticiper les besoins dès octobre afin de garantir la disponibilité de produits frais et de répondre à la demande croissante.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En ce qui concerne les produits alimentaires festifs, Chandun Jeewoot, propriétaire de Top Poulet Frais à Goodlands, affirme que cette période se traduit par un véritable afflux de clients. «En cette période de fin d'année, la consommation de volailles connaît une forte demande et les clients recherchent les poulets entiers, les morceaux boneless, les ailes, les cuisses et le blanc.» La hausse de la consommation en période de fin d'année se traduit aussi par une forte demande pour les fruits de mer, tels que les poulpes et les huîtres, qui se vendent à un prix plus élevé, ainsi que pour certains poissons comme le kato et le capitaine.

Du côté des articles de Noël et des cadeaux, Vikram Khaytoo, propriétaire de King Accessories, explique que la principale difficulté pour les commerçants en cette période de fin d'année reste la gestion de la hausse des prix, tout en répondant aux besoins variés de leur clientèle. Son magasin propose une large gamme de produits pour les fêtes, notamment des jouets pour enfants, des décorations de Noël et des articles de décoration intérieure comme des fleurs artificielles. En ce qui concerne les pressions économiques, Vikram Khaytoo souligne que «les coûts ont augmenté, mais certains consommateurs pensent à tort que toute hausse signifie un doublement des prix, ce qui n'est pas le cas», rappelant ainsi l'importance de communiquer clairement sur les prix et la valeur des produits.

Par ailleurs, dans les supermarchés, les achats restent pour l'instant concentrés sur les produits de première nécessité, explique un gérant de chaînes de supermar- chés, tandis que les décorations de Noël et les pétards commencent à attirer l'attention des consommateurs. Cependant, la véritable flambée des ventes n'a pas encore eu lieu, nous indique-t-on, la clientèle attendant souvent le bonus de fin d'année pour effectuer des achats plus conséquents.

Pour le moment, l'accent est surtout mis sur l'achat de jouets de Noël. Malgré la hausse générale des prix sur certains articles, comme le chocolat, liée à l'augmentation du coût du cacao et aux taxes, certaines familles doivent se tourner vers des marques moins chères ou s'en priver. Le gérant observe que les consommateurs se montrent plus responsables et évitent les achats impulsifs, privilégiant une approche réfléchie pour leurs dépenses festives.