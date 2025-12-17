Ile Maurice: Le retour des enseignants en suspens pour la rentrée 2026

Ils étaient impatients de retrouver la vie mauricienne, de profiter de quelques jours auprès de leurs proches et amis, ou encore de régler des questions de santé. Pourtant, pour six membres du personnel enseignant du collège MEDCO à Agaléga, ce séjour à Maurice va se transformer en parcours semé d'embûches, entre incertitudes et retards, quelques jours avant la rentrée scolaire.

Dans un premier temps, toutes les conditions semblaient réunies pour permettre leur déplacement en décembre. Le ministère de l'Éducation, en coordination avec la direction de MEDCO et les responsables locaux à Agaléga, avait donné son aval. Les échanges de courriels entre les différentes parties montraient un consensus sur le fait que ces enseignants et membres du personnel pourraient venir à Maurice et revenir à temps pour la reprise des classes.

Cependant, le calendrier initial a rapidement été chamboulé. Selon le ministère, le bateau assurant la liaison avec Agaléga, le MV Trochetia, ne devrait pas repartir vers cette île avant la fin février ou début de mars 2026. Cette situation signifiait que le retour des enseignants avant la rentrée de janvier n'était plus garanti et risquait de pénaliser les élèves. Face à cette contrainte, le ministère avait exceptionnellement envisagé l'affrètement d'un vol du Dornier pour permettre leur retour anticipé. Les six enseignants concernés étaient soulagés.

Or, la solution aérienne s'est avérée impossible quelques jours plus tard : le carburant d'avion nécessaire pour le vol n'étant pas disponible. Informés de cette situation, les six éducateurs ont réaffirmé leur impératif de se rendre à Maurice pour diverses raisons. Le ministère a alors sollicité l'Outer Islands Development Corporation (OIDC) afin de trouver une alternative viable.

Dans une correspondance adressée au ministère, l'OIDC a précisé qu'aucun second voyage du MV Trochetia ne serait affrété en décembre 2025 ni en janvier 2026. Le calendrier budgété pour 2026 prévoit deux voyages de fret en mars et septembre, ainsi que deux traversées régulières en décembre et juin, avec un nombre de places limitées, conformément au mémorandum d'accord avec la Mauritius Shipping Corporation Ltd.

Toutefois, l'OIDC a proposé une solution partielle : faciliter le retour des enseignants sur le bateau, à condition que la direction de MEDCO confirme leur disponibilité pour se rendre à Maurice et que des dispositions soient prises pour assurer leur retour à Agaléga avant la reprise des cours.

Les discussions ont continué entre le ministère de l'Éducation, MEDCO et l'OIDC afin de coordonner ce déplacement exceptionnel. Le ministère a insisté sur l'importance que les enseignants puissent voyager en décembre et être de retour avant le début de l'année scolaire. La situation restait délicate, les contraintes logistiques et le calendrier maritime rendant la planification complexe.

Finalement, après plusieurs jours de coordination et de négociations, le personnel du collège MEDCO a pu arriver à bon port à Maurice. Ce transit reste toutefois ponctué d'incertitudes car les enseignants ne savent toujours pas comment et quand ils pourront regagner Agaléga. Une réponse devrait leur être fournie d'ici la semaine prochaine.