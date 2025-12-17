Madagascar: Androy - Soutien à 3 000 ménages vulnérables

Le ministre de la Population et de la Solidarité nationale s'est rendu dans la région Androy à l'occasion de la signature officielle d'une convention de partenariat avec l'ONG Direct'Aid. Cette collaboration vise à apporter une assistance directe à 3 000 ménages vulnérables de la région.

La signature de cette convention marque le lancement de plusieurs actions sociales d'envergure, destinées à améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Parmi les principales interventions prévues figurent la mise à disposition gratuite de médicaments au profit des hôpitaux de la région, en faveur des patients les plus démunis ; la distribution de denrées alimentaires et d'huile aux ménages ciblés ; l'appui aux cantines scolaires des établissements partenaires afin de renforcer la nutrition des élèves.

Bénéficiaires

Au total, sept communes de la région Androy sont concernées par cette opération humanitaire. Ce partenariat entre le ministère de la Population et l'ONG Direct'Aid traduit un engagement commun en faveur de la solidarité nationale et du renforcement de la protection sociale, en particulier au bénéfice des familles vulnérables du Sud de Madagascar.

Les bénéficiaires n'ont pas manqué de féliciter cette initiative, un baume au cœur en cette période de fêtes. Présente à Madagascar depuis 1993, l'ONG Direct'Aid s'est imposée comme un acteur majeur de la solidarité internationale sur l'île. Depuis plus de trois décennies, elle multiplie les initiatives sociales et humanitaires pour répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.