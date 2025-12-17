Madagascar: Commune Tanjombato - L'association Tantelisoa du pays renforce son action sociale

Créée en 2010 dans un contexte marqué par des conditions modestes, l'association Tantelisoa Madagascar, dirigée par sa présidente Annick Raobijaona, a débuté ses activités avec 13 enfants. Quinze années plus tard, la structure encadre et forme aujourd'hui plus d'une centaine d'élèves, issus de familles en situation précaire. La célébration de cet anniversaire s'est tenue hier à Tanjombato, marquée par une cérémonie religieuse au sein de l'Ekar Tanjombato.

Accès au numérique

L'événement s'est déroulé en présence de représentants venus de France, dont une vice-présidente et un maire partenaires de l'association, aux côtés des enfants bénéficiaires et des habitants des environs. Les élèves pris en charge disposent chacun d'un parrain ou d'une marraine basés en France, un dispositif de solidarité qui s'étend désormais vers l'Angleterre.

Au fil des années, l'association a mis en place plusieurs infrastructures destinées à améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Parmi elles figurent des travaux d'assainissement d'envergure ainsi que la construction d'une salle informatique, répondant aux besoins actuels en matière d'éducation et d'accès au numérique.

Franco-malgache

Selon Fabienne Cazeneuve, partenaire de longue date de l'association, la coopération franco-malgache dure depuis 15 ans. « En 15 ans de collaboration, nous avons réalisé de nombreux projets avec nos amis malgaches, notamment avec les membres de l'école. Nous souhaitons poursuivre cette coopération », a-t-elle déclaré. Elle a précisé que la délégation française s'est déplacée spécialement pour célébrer cet anniversaire et procéder à la pose de la première pierre de la salle informatique.

« Tania@Connect »

La responsable a également annoncé la poursuite des travaux l'année prochaine, avec l'installation de panneaux solaires et d'équipements informatiques. Une nouvelle inauguration est prévue au mois de juillet, en présence de membres du bureau et de partenaires financiers, à l'occasion de la finalisation de la seconde phase du projet. Par ailleurs, la salle informatique a été baptisée « Tania@Connect », en hommage à une jeune fille décédée au cours de l'année, a-t-elle ajouté.