Ile Maurice: Elle brise le silence après des mois de peur

Un cas d'agression sexuelle, survenu en juin 2024, à Tranquebar, a récemment été rapporté à la police de Pope Hennessy. La victime, une femme 34 ans, dit avoir gardé le silence pendant de longs mois par peur de représailles, avant de trouver le courage de dénoncer les faits.

Elle raconte qu'elle a fait la connaissance d'un homme d'une trentaine d'années, qu'elle fréquentait occasionnellement sans toutefois connaître son lieu de résidence. Au fil de leurs rencontres, ce dernier lui aurait fait des avances répétées, allant jusqu'à des attouchements non consentis.

Les faits les plus graves se seraient déroulés en juin 2024, à une date que la victime présumée ne parvient pas à déterminer précisément. Ce jour-là, l'homme l'aurait emmenée en voiture, après avoir acheté de la nourriture et des boissons, avant de se rendre près du Champ de-Mars, puis à proximité du site de crémation à Tranquebar. C'est dans cet endroit isolé qu'elle affirme avoir été menacée de violences physiques si elle refusait de se soumettre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sous la contrainte et la peur, elle aurait été agressée sexuellement. Ses vêtements ont été déchirés lors de l'agression, dit-elle. De confier avoir tardé à signaler les faits en raison de la crainte que son agresseur ne s'en prenne à elle. Ce n'est que récemment, après avoir appris que ce dernier est incarcéré, qu'elle a décidé de briser le silence et de porter plainte. Elle a indiqué aux enquêteurs le lieu exact où les faits se seraient produits et affirme être en mesure d'identifier son agresseur.