L'Éthiopie et l'Inde ont réaffirmé leur engagement à renforcer la voix de l'Afrique dans les prises de décision mondiales, a déclaré Sudhakar Dalela, secrétaire (Relations économiques) au ministère indien des Affaires étrangères.

S'adressant aux médias après la visite du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie, Dalela a souligné l'accueil chaleureux réservé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et a qualifié les discussions de « productives et approfondies », couvrant tout le spectre du partenariat bilatéral.

Les deux dirigeants ont tenu des entretiens en tête-à-tête, suivis de discussions au niveau des délégations, de tables rondes et d'un banquet officiel organisé par le Premier ministre Abiy.

Les deux nations ont convenu d'approfondir leur collaboration dans les domaines du commerce et de l'investissement, de l'agriculture, des énergies renouvelables, de la santé, de l'éducation, du développement des compétences, de la défense, de l'exploitation minière, de l'intelligence artificielle et des infrastructures publiques numériques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En matière de coopération internationale, M. Dalela a déclaré : « L'Inde et l'Éthiopie partagent la conviction que les institutions internationales doivent refléter les réalités mondiales contemporaines plutôt que des structures dépassées. »

Il a ajouté que l'Inde soutient la place légitime de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies et un rôle plus important pour le continent dans les institutions financières mondiales, tout en promouvant les perspectives africaines en matière d'adaptation au changement climatique, de commerce, de technologie et de développement.

L'Éthiopie, membre clé de l'Union africaine et partenaire récent des BRICS, coordonnera étroitement ses actions avec l'Inde dans les forums multilatéraux.

Dalela a indiqué que l'Inde accueillera les activités des BRICS à partir de janvier prochain et que le Premier ministre Modi a invité le Premier ministre Abiy à participer au prochain sommet des BRICS.

Les entreprises indiennes sont actives dans les secteurs de l'agriculture, des produits pharmaceutiques, de la fabrication, du textile et de l'éducation en Éthiopie.

Cette visite marque l'engagement continu de l'Inde envers l'Afrique, en collaboration avec des partenaires tels que l'Éthiopie, afin de promouvoir des réformes dans la gouvernance mondiale et d'approfondir la coopération à travers des plateformes telles que les BRICS.