Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Russie ont franchi une étape importante vers la construction de la première centrale nucléaire éthiopienne après avoir signé un accord de confidentialité (AC) à Moscou.

L'accord a été signé par Sandokan Debebe, commissaire de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire, et Andrey Rozhdestvin, directeur général des projets énergétiques de ROSATOM, lors de leur première réunion officielle.

L'accord de confidentialité s'inscrit dans un cadre bilatéral plus large visant à promouvoir le développement de l'énergie nucléaire en Éthiopie, marquant une étape importante dans la stratégie à long terme du pays en matière de développement énergétique et industriel.

Les discussions portent également sur la présentation d'une feuille de route alignée sur le plan d'action global signé en septembre 2025 lors de la Semaine atomique mondiale à Moscou.

La réunion, qui s'est tenue du 15 au 19 décembre 2025, s'appuie sur les discussions de haut niveau qui ont eu lieu précédemment entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président russe Vladimir Poutine, qui ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine de l'utilisation pacifique de la technologie nucléaire comme source d'énergie fiable pour l'Éthiopie.