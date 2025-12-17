Ethiopie: Le Premier ministre Abiy dévoile la nouvelle coopération stratégique entre le pays et l'Inde

17 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude au Premier ministre indien Narendra Modi pour sa visite en Éthiopie, annonçant que l'Éthiopie et l'Inde avaient élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique.

Dans son message publié sur sa page des réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a également souligné que la visite du Premier ministre Modi en Éthiopie constituait une étape importante qui ouvrait un nouveau chapitre de coopération approfondie et de progrès communs entre les deux pays.

« Merci, Monsieur le Premier ministre Narendra Modi, pour votre visite en Éthiopie et pour vos efforts continus visant à renforcer les relations entre l'Inde et l'Éthiopie.

Le renforcement de nos liens à un niveau stratégique marque une étape importante et ouvre un nouveau chapitre de coopération approfondie et de progrès communs entre nos deux pays », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Éthiopie et l'Inde ont réaffirmé leur partenariat stratégique croissant à l'issue de pourparlers de haut niveau entre les deux dirigeants ici à Addis-Abeba.

Le Premier ministre Abiy a accueilli hier le Premier ministre Modi au Palais national lors d'une cérémonie officielle de bienvenue, suivie d'une visite du musée du palais.

Cette visite a souligné les liens solides et de longue date entre les deux nations.

Les deux dirigeants ont tenu une réunion tête-à-tête productive, suivie d'une session bilatérale impliquant leurs délégations respectives.

Les discussions ont porté sur l'exploration de nouvelles voies de coopération qui reflètent le partenariat croissant et les priorités communes de l'Éthiopie et de l'Inde.

Au cours de la visite, les deux Premiers ministres ont également présidé à l'échange d'accords bilatéraux clés.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.