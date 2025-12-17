Ethiopie: Le Premier ministre Abiy dévoile la nouvelle coopération stratégique entre le pays et l'Inde

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa gratitude au Premier ministre indien Narendra Modi pour sa visite en Éthiopie, annonçant que l'Éthiopie et l'Inde avaient élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique.

Dans son message publié sur sa page des réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a également souligné que la visite du Premier ministre Modi en Éthiopie constituait une étape importante qui ouvrait un nouveau chapitre de coopération approfondie et de progrès communs entre les deux pays.

« Merci, Monsieur le Premier ministre Narendra Modi, pour votre visite en Éthiopie et pour vos efforts continus visant à renforcer les relations entre l'Inde et l'Éthiopie.

Le renforcement de nos liens à un niveau stratégique marque une étape importante et ouvre un nouveau chapitre de coopération approfondie et de progrès communs entre nos deux pays », a déclaré le Premier ministre Abiy.

L'Éthiopie et l'Inde ont réaffirmé leur partenariat stratégique croissant à l'issue de pourparlers de haut niveau entre les deux dirigeants ici à Addis-Abeba.

Le Premier ministre Abiy a accueilli hier le Premier ministre Modi au Palais national lors d'une cérémonie officielle de bienvenue, suivie d'une visite du musée du palais.

Cette visite a souligné les liens solides et de longue date entre les deux nations.

Les deux dirigeants ont tenu une réunion tête-à-tête productive, suivie d'une session bilatérale impliquant leurs délégations respectives.

Les discussions ont porté sur l'exploration de nouvelles voies de coopération qui reflètent le partenariat croissant et les priorités communes de l'Éthiopie et de l'Inde.

Au cours de la visite, les deux Premiers ministres ont également présidé à l'échange d'accords bilatéraux clés.