communiqué de presse

Dans les centres de santé aux Comores, à l'île Maurice, aux Seychelles, à Cabo Verde, à Madagascar, en Guinée-Bissau et à São Tomé-et-Príncipe -- collectivement connus sous le nom de Petits États insulaires en développement (PEID) d'Afrique -- l'accès aux médicaments essentiels commence à s'améliorer.

Ce changement discret mais profond vient de recevoir une reconnaissance mondiale. Cette semaine, au siège des Nations Unies à New York, les PEID africains ont reçu le Prix du Partenariat des PEID des Nations Unies 2025 dans la catégorie économique pour leur initiative pionnière d'achat groupé, un partenariat ambitieux soutenu par l'OMS qui transforme l'accès aux médicaments essentiels dans ces îles.

« Ce prix reflète la détermination des PEID africains à transformer des défis de longue date en opportunités collectives. Grâce à l'achat groupé, les PEID africains élargissent l'accès à des médicaments abordables et de qualité, prouvant que la solidarité régionale peut faire progresser la santé pour tous », a déclaré le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

Pour les communautés vivant sur de petites îles, où les systèmes de santé sont confrontés à des défis liés à la distance, aux coûts de transport élevés et au poids de négociation limité, ce prix représente bien plus qu'une étape institutionnelle. Il reflète une amélioration concrète de la vie quotidienne.

Le mécanisme d'achat groupé -- le seul opérationnel dans la Région africaine de l'OMS -- unit six PEID africains et Madagascar pour négocier et acheter des médicaments essentiels en tant que bloc unique. En consolidant la demande, ces pays ont acquis un pouvoir de marché auparavant inaccessible aux petites économies insulaires.

Le jury des Nations Unies a salué l'initiative comme « un partenariat africain pionnier démontrant un impact économique mesurable, une gouvernance solide et une solidarité régionale transformatrice ».

Depuis son lancement, le mécanisme d'achat groupé a produit des résultats majeurs et vérifiés de manière indépendante. Le premier appel d'offres international devrait réduire les prix à l'usine de 56 % en moyenne sur 47 formulations de médicaments essentiels, avec des économies individuelles allant de 3 % à 94 %. Les pays constatent déjà des gains financiers directs, notamment 26 % d'économies aux Seychelles et 13 % à Maurice sur les premières commandes.

L'initiative a également permis d'harmoniser les achats en établissant une liste unifiée de 67 médicaments prioritaires, qui a attiré des offres de 37 fournisseurs internationaux et conduit à la sélection de six fournisseurs provenant de cinq pays.

Une analyse réalisée en 2022 prévoit que le mécanisme pourrait économiser environ 34 millions de dollars américains sur cinq ans, sans compter les gains supplémentaires liés à la réduction des coûts d'appel d'offres, des délais de livraison, des frais de transport et des charges de gestion des fournisseurs.

La pérennité est assurée grâce au transfert du secrétariat de l'OMS au gouvernement de Maurice, renforçant ainsi l'appropriation régionale. Cela marque l'un des progrès les plus significatifs pour les systèmes de santé des nations insulaires africaines en une décennie.

Un soutien ciblé du Partenariat pour la Couverture sanitaire universelle, de l'Union européenne et d'autres partenaires a renforcé les systèmes d'achat, développé les capacités techniques et permis la transition du Secrétariat. Ces contributions ont accéléré les progrès vers un mécanisme groupé durable, démontrant comment l'engagement politique et l'action collective peuvent transformer la santé et l'efficacité économique dans les contextes insulaires.

Le prix décerné à New York souligne ce que les PEID africains ont démontré à travers ce partenariat : même les plus petits systèmes de santé peuvent offrir des solutions importantes et évolutives lorsqu'ils agissent ensemble.

À propos des Prix du Partenariat des PEID des Nations Unies

Les Prix du Partenariat des PEID des Nations Unies récompensent les partenariats les plus exemplaires au monde qui font progresser le développement durable dans les Petits États insulaires en développement. Les lauréats sont sélectionnés pour leur innovation, leur impact mesurable, leur transparence et leur alignement avec l'Agenda d'Antigua-et-Barbuda pour les PEID (ABAS).