Ile Maurice: Port-Louis mobilisé pour sécuriser les stocks nationaux

La Blood Donors Association, en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être, le Municipal Council of Port Louis et TotalEnergies, a donné le coup d'envoi de la campagne « Mega Blood Donation 2025 » le jeudi 11 décembre, lors d'une cérémonie organisée au Council Room de la mairie de Port-Louis. Objectif : mobiliser massivement les donneurs à l'occasion de la grande collecte qui se tient ce mercredi 17 décembre, de 7h00 à 18h30, sur l'Esplanade de la Municipalité de Port-Louis, afin de renforcer les stocks nationaux de sang.

Prenant la parole, le président de la Blood Donors Association, Dewanand Hossen, a placé l'éthique au coeur de la mobilisation.

« Zordi mo pour koz lor l'éthique. Aujourd'hui, nous avons aussi choisi un thème : un pays uni par le sang », a-t-il déclaré, rappelant la pression quotidienne qui pèse sur la banque de sang. « Nous ne pouvons pas fabriquer du sang. Il faut un humain, il faut deux humains pour faire du sang », a-t-il insisté, soulignant la dépendance vitale au don volontaire.

Du côté des partenaires privés, TotalEnergies a réaffirmé son engagement citoyen. Pour le président du CSR Committee du groupe, Ravirajsingh Reetoo, « c'est avec une immense fierté que nous lançons l'édition 2025 du Mega Blood Donation ».

« Chaque poche de sang donnée est un geste d'amour, un acte qui peut sauver jusqu'à trois vies », a-t-il ajouté, indiquant que l'entreprise mobilise ses équipes, sensibilise ses collaborateurs et apporte un soutien opérationnel à la collecte de ce jour.

La municipalité, par la voix du maire Aslam Hossenally, a appelé à un élan collectif malgré la période des fêtes.

« C'est un grand plaisir pour moi d'assister aux moments officiels de la campagne pour la 24e édition de Mega Blood Donation », a-t-il déclaré, saluant « le dévouement, la persévérance et le sens des responsabilités » des organisateurs. Il a assuré le soutien logistique de la Ville afin de faire de cette journée un « véritable succès ».

Le député Dr Sandeep Prayag a, pour sa part, insisté sur les aspects pratiques et la nécessité d'innover pour élargir la base des donneurs.

« Après, on peut causer des banalités... mais il faut surtout des solutions concrètes », a-t-il lancé, plaidant pour une meilleure planification des collectes et une présence accrue sur le terrain afin de faire fonctionner efficacement la chaîne du don dans tous les quartiers.

Sur le plan des chiffres, la Junior Minister de la Santé et du Bien-être, Anishta Babooram, a fixé un objectif clair : « Cette fois-ci, nous pouvons atteindre au moins 1 500 participants ». Elle a rappelé que le pays consomme entre 150 et 200 unités de sang par jour, avec la nécessité de maintenir en permanence un stock de 600 à 800 unités.

« Grâce à l'engagement des donneurs, plus de 53 000 unités ont été collectées en 2024, dont 48 278 unités déjà enregistrées au 12 décembre », a-t-elle précisé, soulignant toutefois la dépendance aux périodes de forte demande, notamment en cas d'accidents, d'interventions chirurgicales lourdes ou de maladies chroniques.

La campagne 2025 repose ainsi sur un message central : chaque don compte, et il compte maintenant. Entre des besoins quotidiens élevés et un seuil minimal de sécurité à préserver, seule la régularité du geste permet de combler l'écart.

La cérémonie de lancement s'est achevée par la projection de la vidéo officielle de la campagne, suivie d'un vote de remerciements assuré par l'ancien président de la Blood Donors Association, Subhanand Seegoolam. Ce 17 décembre, l'Esplanade de Port-Louis est équipée pour accueillir un large flux de donneurs, avec des équipes médicales mobilisées, des espaces de repos et des dispositifs d'information.

« Un pays uni par le sang » commence aujourd'hui par un rendez-vous, un bras tendu et une poche qui, à elle seule, peut sauver jusqu'à trois vies.