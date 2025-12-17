Maroc: A Tinghir, des mesures multidimensionnelles en amont des fortes intempéries

Les autorités locales et l'ensemble des services concernés au niveau de la province de Tinghir sont à pied d'oeuvre afin de faire face aux conséquences des perturbations météorologiques prévues dans la province et ce dans le cadre d'une approche anticipative visant à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens ainsi que la préservation des infrastructures.

A cet effet, les équipes d'intervention sont constamment en place pour assurer la réouverture des tronçons enneigés et la fluidité de la circulation notamment au niveau des axes qui connaissent d'importantes chutes de neige, en particulier à Ait Hani, Ighil N'mgoun, Ikniouen ou encore Tilmi.

Les efforts des autorités locales portent également sur la sensibilisation des citoyens aux risques des phénomènes météorologiques extrêmes, l'assistance notamment aux catégories vulnérables et l'approvisionnement des populations ciblées en produits de base dans les communes concernées.

Selon le directeur provincial de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Tarik Majdoub, tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés afin d'assurer des interventions en toute célérité, en particulier dans les communes exposées aux chutes de neige et aux fortes précipitations.

Le parc des engins comprend une importante flotte de camions étrave, de niveleuses, de chargeurs et de plusieurs autres véhicules permettant d'assurer le déneigement des axes routiers et la fluidité de la circulation, a-t-il dit.

Le responsable a, dans ce sens, appelé les usagers de la route à interagir positivement avec les bulletins météo, à limiter les déplacements non essentiels et à bien vérifier l'état mécanique du véhicule.

Il convient de rappeler que la préfecture de la province de Tinghir, dans le cadre d'une approche anticipative, a procédé à la création du comité provincial de vigilance et de surveillance des inondations devant assurer la surveillance des bulletins d'alerte émis par la Direction générale de la météorologie (DGM) et les agences des bassins hydrauliques, la sensibilisation des citoyens aux risques d'inondations, la coordination et le suivi des opérations d'intervention et de sauvetage des personnes sinistrées, le suivi du rétablissement des services essentiels à leur niveau antérieur à l'inondation ainsi que la collection des informations relatives aux inondations.