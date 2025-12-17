Afrique: Véron Mosengo-Omba, SG de la CAF - La CAN Maroc-2025 sera la meilleure jamais organisée

17 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, a affirmé, mardi à Rabat, que la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui se tiendra du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc, sera "la meilleure jamais organisée".

S'exprimant lors d'un point de presse pour donner un aperçu sur les derniers préparatifs du Royaume pour accueillir cet événement qu'il qualifie de "planétaire", le SG de la CAF a relevé que cette CAN sera celle de "tous les records".

Il a, ainsi, mis en avant la qualité des "infrastructures de classe mondiale" mises en place par le Maroc pour garantir la réussite de la compétition phare du continent.

"Nous n'avons jamais joué une CAN avec un tel engouement", a-t-il ajouté, assurant que la qualité de cette CAN est notamment incarnée par les plus d'un million de billets vendus jusqu'à présent.

