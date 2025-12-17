Afrique: CAN 2025 - Forte de son palmarès, l'Egypte ambitionne de renouer avec le sacre continental

L'équipe nationale égyptienne de football s'apprête à disputer la Coupe d'Afrique des nations (Maroc 2025), forte d'un héritage exceptionnel construit sur plus de sept décennies, depuis sa première participation à l'édition inaugurale de la compétition en 1957.

Depuis lors, les "Pharaons" se sont imposés comme l'un des piliers du football africain, grâce à une présence quasi permanente et à des performances marquantes ayant façonné une large part de l'histoire de la CAN.

La sélection égyptienne demeure, à ce jour, la plus titrée de la compétition avec sept sacres continentaux (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010). De même, elle détient le record du nombre de participations (27), celui des finales disputées (10), ainsi que les meilleures statistiques en termes de matchs joués et de victoires remportées, surpassant l'ensemble des autres sélections africaines.

Par ailleurs, la première décennie des années 2000 restera comme l'âge d'or du football égyptien, marquée par un exploit inédit avec trois titres consécutifs remportés lors des éditions 2006, 2008 et 2010, une performance jamais réalisée par une autre nation africaine.

Tout au long de son parcours, l'équipe égyptienne a connu des cycles de réussite et de repli. Après des périodes de domination affirmée, elle a traversé des phases de moindre réussite, sans jamais perdre son statut de grande nation du football continental, s'appuyant sur une base populaire solide et une tradition footballistique profondément enracinée.

A l'approche de la CAN 2025 au Maroc, l'Egypte se présente comme l'une des sélections les plus expérimentées et les plus respectées du continent, portée par un capital considérable de records et de réalisations collectives et individuelles.

Dans l'optique de renforcer la compétitivité du groupe et d'atteindre les objectifs fixés, le sélectionneur national, Hossam Hassan, a opté pour une liste équilibrée, alliant expérience, jeunesse et potentiel.

Ainsi, la sélection annoncée récemment se distingue par la présence de plusieurs figures majeures du football égyptien et international, à leur tête le capitaine Mohamed Salah, attaquant vedette de Liverpool, considéré comme l'un des principaux atouts offensifs et créateurs de jeu de l'équipe.

Détentrice du record de sacres continentaux, la sélection égyptienne entamera son parcours dans le groupe B par une confrontation face au Zimbabwe, le 22 décembre, avant d'affronter l'Afrique du Sud, puis l'Angola lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Les "Pharaons" aborderont ainsi la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (Maroc 2025) avec l'ambition affichée de décrocher un huitième titre continental, de consolider leur record historique et d'offrir à nouveau au public égyptien la joie d'un sacre africain, absent du palmarès national depuis quinze ans.