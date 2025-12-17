Maroc: Intempéries à Safi - La SRM a mobilisé les ressources nécessaires pour le curage du réseau d'assainissement

17 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

La Société régionale multiservices (SRM) à Safi a mobilisé les ressources et les équipements nécessaires pour le curage du réseau d'assainissement au niveau de la ville, suite aux précipitations exceptionnelles qui se sont abattues dimanche sur cette partie du territoire national, a affirmé lundi le directeur provincial de la société, Mohamed Meziani.

Dans une déclaration à la MAP, M. Meziani a précisé que la SRM a déployé des engins de chargement et des camions de pompage de forte puissance, en plus de faire appel à des renforts en provenance de Marrakech, dans le but d'évacuer les grandes quantités de boue et de drainer les eaux de ruissellement qui ont inondé plusieurs axes routiers et artères de la ville, provoquant l'obstruction des canalisations d'assainissement.

La société veille ainsi à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette situation, a-t-il souligné.

Il est à noter que le bilan des pertes humaines causées par les précipitations orageuses exceptionnelles survenues dimanche soir à Safi, et ayant engendré des crues soudaines et violentes, s'est élevé à 37 victimes, selon les données fournies par les autorités locales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les interventions des autorités publiques, des services de la protection civile, des forces de l'ordre et de tous les acteurs impliqués sont toujours en cours, avec des opérations de recherche, de sauvetage et d'assistance à la population sinistrée.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.