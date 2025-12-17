Togo: Lutter plus efficacement contre la drépanocytose

17 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires (CNRSD) a réceptionné, mardi, un lot d'équipements médicaux et informatiques.

Ce matériel, offert par la Fondation Pierre Fabre, s'inscrit dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement.

Le don est composé, entre autres, d'un automate de biochimie, d'un appareil d'échographie de dernière génération ainsi que de plusieurs ordinateurs. Ils permettront d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients et de renforcer les capacités techniques du centre.

Selon Koffi Samboe, coordonnateur pays de la Fondation Pierre Fabre, ce geste traduit l'engagement constant de son institution dans la lutte contre la maladie.

La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire du sang, caractérisée par une anomalie de l'hémoglobine. Elle provoque des crises douloureuses, une anémie chronique et peut entraîner de graves complications si elle n'est pas correctement prise en charge. Au Togo, la maladie représente un enjeu majeur de santé publique, nécessitant un suivi médical régulier et spécialisé.

L'appareil d'échographie facilitera notamment le dépistage précoce de certaines complications, tandis que l'automate de biochimie permettra de réaliser des analyses plus rapides et plus fiables.

Créée en 1999, la Fondation Pierre Fabre est une organisation internationale qui œuvre aux côtés des États pour améliorer l'accès aux soins de santé.

Son appui au CNRSD vient renforcer les efforts du ministère de la Santé pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec cette maladie chronique.

