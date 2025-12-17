Togo: De nouveaux outils pour améliorer les contrôles

17 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le contrôle du marquage des produits importés va connaître un renforcement significatif avec l'acquisition de nouveaux équipements par la Commission de suivi de la Solution automatisée de marquage (SAM).

Les agents pourront scanner plus facilement les produits sur le terrain et transmettre instantanément les données collectées au ministère du Commerce. Cette remontée en temps réel permettra des analyses plus rapides et plus fines.

Lancée en 2020, la Solution automatisée de marquage vise à lutter contre la contrebande, protéger les consommateurs et renforcer la mobilisation des recettes de l'État.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.