Togo: De nouveaux outils pour améliorer les contrôles

Le contrôle du marquage des produits importés va connaître un renforcement significatif avec l'acquisition de nouveaux équipements par la Commission de suivi de la Solution automatisée de marquage (SAM).

Les agents pourront scanner plus facilement les produits sur le terrain et transmettre instantanément les données collectées au ministère du Commerce. Cette remontée en temps réel permettra des analyses plus rapides et plus fines.

Lancée en 2020, la Solution automatisée de marquage vise à lutter contre la contrebande, protéger les consommateurs et renforcer la mobilisation des recettes de l'État.