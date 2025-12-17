Bénin: Désinformation autour du coup d'État au Bénin

17 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La tentative de coup d'État survenue récemment au Bénin continue de susciter commentaires et spéculations dans la presse sous-régionale. À Lomé, certaines rumeurs ont rapidement circulé, accusant les autorités togolaises d'avoir joué un rôle ambigu dans la gestion de la crise.

Des accusations que le journal Le Messager, paru mercredi, rejette fermement.

Selon le quotidien, le Togo a au contraire apporté un soutien total aux autorités béninoises dès les premières heures de l'événement. Coopération sécuritaire, échanges d'informations et coordination diplomatique auraient été mis en œuvre afin de préserver la stabilité institutionnelle du pays voisin.

Le Messager insiste surtout sur un point précis : à aucun moment les dirigeants togolais n'ont envisagé ou accordé un exil au chef des putschistes. Le journal parle de « rumeurs infondées » et de « fausses informations » largement relayées sur les réseaux sociaux et dans certains médias non vérifiés.

Pour le quotidien, ces allégations relèvent davantage de la manipulation que de l'information.

