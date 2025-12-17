Guinée Bissau: La femme d'Umaro Sissoco Embalo mise en examen au Portugal

La femme du président bissau-guinéen déchu, Umaro Sissoco Embalo, a été mise en examen au Portugal pour soupçons de contrebande et blanchiment de capitaux, a annoncé mardi 16 décembre la police judiciaire portugaise. Dinisia Reis Embalo était arrivée à Lisbonne le week-end dernier avec un autre passager qui avait été arrêté dimanche 14 décembre pour les mêmes motifs.

La mise en examen a été annoncée mardi 16 décembre dans la soirée par la police judiciaire portugaise. Tout est parti d'une dénonciation anonyme qui concernait un autre passager d'un jet privé en provenance de Bissau. Il s'appelle Tito Fernandes et il est le chef de protocole du président renversé Umaro Sissoco Embalo.

Il transportait cinq millions d'euros en espèces et il est soupçonné par la police de contrebande et blanchiment de capitaux. Tito Fernandes a été arrêté à l'arrivée du vol à l'aéroport militaire de Lisbonne mais remis en liberté depuis. L'argent a été saisi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mise en examen de Dinisia Reis Embalo est liée à cette arrestation, selon la police judiciaire portugaise. L'ex-première dame était dans le même avion, qui avait pour destination finale Dubaï, selon l'agence de presse portugaise Lusa. Après le coup d'État, le président déchu de son côté a trouvé refuge à Dakar puis à Brazzaville. Selon plusieurs sources, il serait aujourd'hui au Maroc.

Ce coup de filet est salué par plusieurs organisations de la société civile, comme le Frente Popular. Son coordonnateur Armando Lona dénonce « un régime au service du crime organisé », et estime que cette mise en examen envoie un signal fort à l'opinion publique.