Sénégal: Gestion des inondations - « La préparation de l'hivernage 2026 commence dès maintenant », affirme le ministre Dièye

À l'issue de la réunion du Comité national de gestion des inondations, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a dressé un bilan exhaustif de l'hivernage écoulé, marqué par des avancées notables mais aussi des pertes humaines regrettables. Face aux défis persistants, il a annoncé une série de mesures fortes en matière de coordination, de prévention et d'anticipation en perspective de l'hivernage 2026.

« Le bilan technique est fait », a déclaré le ministre, précisant que l'ensemble des structures membres du dispositif national de gestion des inondations a été passé au crible. « La nouveauté de cette année, c'est le recrutement d'un consultant indépendant qui est allé à la rencontre de toutes les structures opérationnelles et de l'ensemble des acteurs impliqués. Il les a écoutés, a recueilli leurs préoccupations, leurs résultats, leurs actions, et tout cela a été compilé dans le rapport qui vous a été présenté ce matin. »

Selon le ministre, ce rapport met en évidence aussi bien les réalisations que les insuffisances. « Il a montré les résultats, mais aussi les failles, les difficultés, les fautes et les erreurs qu'il faudra corriger, car c'est ainsi que nous avancerons dans une démarche de rectification permanente. »

Sur le plan social, le ministre n'a pas occulté les pertes enregistrées. « Nous avons perdu des vies humaines, et c'est toujours dramatique. Les derniers cas évoqués concernent de jeunes garçons à Kaolack. J'ai personnellement appelé leurs parents pour leur présenter nos condoléances. » Il a insisté sur la nécessité de comprendre les causes pour mieux prévenir. « Quand il s'agit de bassins, ils doivent être clôturés et sécurisés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quand il s'agit de pluies exceptionnelles accompagnées de ruissellements violents, il faut savoir anticiper. Même si, en dernier ressort, la volonté divine intervient, notre devoir est de minimiser ces pertes autant que possible. »

Face aux interrogations sur les ressources mobilisées, le ministre a assuré une transparence totale. « Je peux vous garantir la posture de transparence de notre gouvernement. Le moment venu et dans les cadres appropriés, toutes les informations financières seront communiquées. »

Il a annoncé la tenue prochaine d'une conférence de presse. « Avant la fin de l'année, nous organiserons une conférence de presse avec nos équipes techniques pour revenir en détail sur toutes ces questions. Nous voulons que nos compatriotes sachent ce que nous faisons, ce qui a marché et là où nous avons rencontré des difficultés. »

Le ministre a souligné l'importance du savoir et de la planification. « On ne maîtrisera jamais totalement les phénomènes climatiques, mais construire la connaissance est essentiel. C'est tout le sens de la stratégie nationale de gestion intégrée des inondations, fondée sur des études, de la cartographie et des projections. »

Il a annoncé que cette stratégie sera bientôt soumise au gouvernement. « Après son adoption, nous engagerons sa mise en œuvre et un vaste effort de communication pour qu'elle soit comprise jusque dans les communautés. Une stratégie méconnue ne sert à rien. »

Le ministre a salué l'engagement des collectivités territoriales et des acteurs communautaires. « À chaque intervention, nous travaillons en amont, pendant et en aval avec les collectivités territoriales. Leur apport est considérable. » Il a également rendu hommage aux associations locales.

Vers un renforcement de la coordination et de la discipline

L'un des axes majeurs pour 2026 reste la coordination. « Nous devons monter en puissance. Désormais, aucun projet ne sera lancé sans concertation préalable entre toutes les structures concernées. Il faut une position commune avant toute action. » Il a également dénoncé les lotissements anarchiques. « On ne peut plus accepter des lotissements sur des voies naturelles d'écoulement. Des mesures d'interdiction, de suspension et, si nécessaire, de déguerpissement seront prises. Le décret d'utilité publique signé par le Président de la République sera appliqué. »

Le ministre a par ailleurs annoncé un changement de méthode dans la gestion du matériel. « Il ne s'agit plus de distribuer du matériel sans suivi. Il faudra le collecter, l'entretenir et le conserver dans des lieux sécurisés pour pouvoir le redéployer efficacement. »

Il a aussi insisté sur le renforcement de la veille climatique. « Avec l'ANACIM et la DPGI, nous allons renforcer les moyens de prévision et d'alerte. Cette année, les alertes ont permis à beaucoup de populations d'anticiper. »

En conclusion, le ministre a appelé à une mobilisation immédiate. « La préparation de l'hivernage 2026 commence dès maintenant. Partout où nous avons connu des difficultés cette année, des actions concrètes doivent être planifiées et suivies. » Et de conclure : « Le temps passe vite. Les prochaines pluies arriveront plus tôt qu'on ne le pense. C'est maintenant qu'il faut travailler, anticiper et monter en puissance pour mieux protéger nos populations. »