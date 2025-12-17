Sénégal: Engagement des collectivités territoriales pour l'élimination du paludisme au pays - Ensemble pour la mobilisation des fonds

Dans le cadre des efforts pour renforcer le leadership de la lutte contre le paludisme, des collectivités territoriales ont été sensibilisées sur les enjeux du moment face à la lutte contre le paludisme. L'activité qui a pris fin hier, mardi 16 décembre, à Dakar, a été l'occasion pour ses élus de réaffirmer leur engagement dans cette lutte par plusieurs stratégies.

L'élimination du paludisme est encore possible pour le Sénégal. Seulement pour les acteurs de la réponse, il faudrait plus de moyens financiers pour arriver à combler des gaps situés au niveau communautaire afin d'amener la population à adopter les directives édictées. Et c'est dans ce cadre que des maires ont été sensibilisés pendant deux jours à Dakar du 15 au 16 décembre.

Un atelier qui vise à̀ sensibiliser les élus locaux sur les enjeux et défis du programme paludisme et à renforcer le dialogue entre élus locaux, société́ civile, acteurs de santé et partenaires au développement afin de promouvoir un financement décentralisé́, innovant et durable des interventions de lutte contre le paludisme pour ainsi contribuer à̀ son élimination à l'horizon 2030. Une initiative portée par Speak Up Africa (SUA), le Comité́ de Suivi de Veille et d'Alerte (CSVA) mis en place par la société́ civile luttant contre le Paludisme, le VIH et la Tuberculose en partenariat avec l'instance de coordination nationale des programmes du Fonds Mondial (CCM), le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

Pour docteur Astou Dieng Fall de Speakup Africa, alors que le continent africain est confronté au paludisme, l'incidence a quand même diminué de plus de 40% au Sénégal entre 2015 et 2023, illustrant l'impact des factions nationales, coordonnées et multisectorielles. « En 2024, au Sénégal, plusieurs initiatives structurantes ont contribué à apporter la mobilisation au tour de la lutte contre le paludisme.

Une session d'orientation de plus de 20 parlementaires sur les enjeux de cette maladie, la mobilisation des champions dans le cadre de la campagne zéro paludisme en marche, mais aussi l'engagement dans l'entreprise du secteur privé qui ont pu contribuer financièrement et matériellement dans l'intervention de lutte. La santé et l'économie sont extrêmement liées ». Et d'ajouter « il est vital que nous travaillions donc ensemble pour soutenir l'engagement politique, coordonner les actions de toutes les parties prenantes ».

Au niveau du Pnlp, le coordonnateur adjoint, Dr Ibrahima Diallo, estime qu'au niveau africain, le Sénégal est parmi les 10 pays qui ont annoncé l'élimination du paludisme. « C'est un enjeu de taille l'élimination du paludisme. C'est un objectif très ambitieux au regard de la situation actuelle de la maladie au niveau du Sénégal, mais qui est quand même atteignable si on voit les ressources humaines au niveau du pays et également l'engagement de tous les acteurs qui sont dans cette lutte.

On n'ose espérer que cet objectif d'élimination du paludisme peut être atteint à la fin 2030 », a-t-il déclaré. Il a aussi renseigné que des maires se sont engagés à faire de l'élimination du paludisme dans leur zone, une réalité. « Le résultat, c'est que nous puissions avoir une convention cadre qui nous permettra d'arriver à nos objectifs ». Le représentant des élus locaux, quant à lui, a réaffirmé l'engagement de ses pairs dans cette marche vers l'élimination du paludisme.