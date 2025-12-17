Sénégal: Naissance du conseil national de la mémoire et du patrimoine historique (CNMPH) - Focus sur la révision des textes devenus obsolètes

Lors de la cérémonie de clôture de l'atelier de partage et d'orientation du 15 au 16 décembre2025, sur le processus de création du Conseil National de la Mémoire et du Patrimoine Historique (CNMPH), le Secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bacary Sarr, a dressé un bilan très positif des deux jours de travaux. Il a salué une démarche participative et féconde, ayant tenu « toutes ses promesses ». Des propositions fortes pour la révision des textes devenus obsolètes, notamment la Loi 71-12 concernant la Commission nationale du patrimoine historique, en « profonde léthargie » depuis longtemps.

Dans son discours, le Secrétaire d'Etat a rappelé que la création du CNMPH, actée par instruction présidentielle en Conseil des ministres du 18 décembre 2024, « arrive à son heure ». Sous la supervision d'un Comité scientifique, cet atelier de « co-construction » a permis, selon ses termes, « l'élaboration et la stabilisation du projet de décret fondateur » de l'institution. Un résultat majeur de ces travaux est de « rendre enfin possible la convocation de la séance plénière » du futur Conseil.

M. Sarr a particulièrement loué la méthodologie de l'atelier, conçue pour associer « expertise académique, culturelle, savoir-faire locaux et impératifs institutionnels ». Cette approche, a-t-il souligné, explique la pertinence des propositions concrètes issues des débats.

Le Secrétaire d'Etat a énuméré avec satisfaction les « précieux outils de travail » produits lors de cet atelier, qui constitueront la feuille de route du CNMPH : un document d'orientation fixant les missions et la structure du Conseil, une proposition de cadre juridique et institutionnel pour son fonctionnement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des recommandations pour une politique nationale de la mémoire et du patrimoine, s'appuyant sur des « stratégies innovantes de financement » ont été formulées ainsi que des propositions fortes pour la révision des textes devenus obsolètes, notamment la Loi 71-12 concernant la Commission nationale du patrimoine historique, en « profonde léthargie » depuis longtemps. Un avant-projet de décret cohérent, intégrant les contributions de toutes les parties prenantes a été également acté ainsi qu'une stratégie nationale qui priorise le repositionnement stratégique du ministère en charge de ces questions et son autonomie financière.

Bacary Sarr a inscrit ces travaux dans la perspective des « attentes ambitieuses » portées par la Nouvelle Vision Sénégal 2050 dans les secteurs de la culture et du patrimoine. Selon lui, cet atelier était indispensable pour clarifier les concepts, définir les forces et faiblesses des politiques publiques existantes, et identifier les acteurs et partenaires nécessaires. Il a mis en avant la nouvelle dynamique qui place désormais « le curseur sur des stratégies innovantes et pérennes de financement » au bénéfice des acteurs, « au premier rang desquels se trouvent les communautés ».

Le Secrétaire d'Etat a félicité et remercié tous les participants. Il leur a donné l'assurance que « l'Etat du Sénégal ne ménagera aucun effort afin que le CNMPH devienne le levier majeur d'un développement inclusif reposant sur les trésors mémoriels et patrimoniaux du Sénégal ». Sur ces mots d'engagement, M. Bacary Sarr a déclaré clos l'atelier, se réjouissant une dernière fois des « pertinentes recommandations » formulées, qui marquent une étape décisive vers la concrétisation opérationnelle du Conseil National de la Mémoire et du Patrimoine Historique.