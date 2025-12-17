Sénégal: Lancement du projet VLFR Sénégal - Renforcer la voix et le leadership des femmes face aux inégalités

Dakar a abrité hier, mardi 16 décembre 2025, le lancement officiel du projet « Voix et Leadership des Femmes Renouvelé Sénégal » (VLFR SEN), une initiative portée par Oxfam et ses partenaires de mise en œuvre, en partenariat avec l'Ambassade du Canada. Ce programme ambitieux vise à soutenir les organisations féministes et les femmes défenseures des droits humains dans leur lutte pour l'égalité des sexes et la justice sociale, à travers des réponses locales, structurantes et intersectionnelles.

Dès l'ouverture de la rencontre, la modératrice des débats a marqué les esprits en posant une question directe à l'assistance : « Connaissez-vous Mariama Ba ? » Avant de rappeler le drame de cette femme battue à mort, symbole tragique de la persistance des violences basées sur le genre. Une interpellation forte, destinée à souligner l'urgence d'agir face à un fléau encore trop présent dans la société sénégalaise.

Prenant la parole, Sadio Kanouté, représentante de la Direction du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, a salué l'initiative et rappelé les avancées juridiques et institutionnelles réalisées ces dernières années, notamment la criminalisation du viol et de la pédophilie, ainsi que l'adoption de politiques publiques sensibles au genre. Toutefois, elle a reconnu que les inégalités structurelles demeurent et continuent de limiter l'accès des femmes aux ressources, aux services essentiels et aux espaces de décision.

Pour sa part, Salama Sidi, adjointe directrice Afrique d'Oxfam, a souligné que le leadership des femmes « ne se décrète pas », mais se construit et se protège à travers des organisations fortes et des partenariats sincères. Elle a insisté sur la dimension féministe et transformationnelle du projet VLFR SEN, conçu en co-construction avec huit organisations sénégalaises regroupées en quatre clusters thématiques, afin d'apporter des solutions locales à des problématiques locales.

Représentant le principal partenaire financier, l'ambassadeur du Canada au Sénégal, Marcel Bleu a réaffirmé l'engagement constant de son pays en faveur de la justice de genre. Évoquant à son tour l'histoire de Mariama Ba, il a rappelé que malgré les lois progressistes, les violences faites aux femmes persistent. Le diplomate a mis en avant le rôle central des organisations de la société civile, véritables moteurs du changement, que le Canada entend accompagner sans se substituer à elles.

À travers ce projet d'une durée de cinq ans et couvrant l'ensemble du territoire national, les partenaires ambitionnent de renforcer la participation politique, l'accès à la justice, l'autonomisation économique et l'inclusion sociale des femmes, en particulier celles vivant des situations de vulnérabilité. Le lancement de VLFR SEN marque ainsi une nouvelle étape dans la mobilisation collective pour bâtir un Sénégal plus juste, équitable et inclusif, où la voix et le leadership des femmes occupent pleinement leur place.