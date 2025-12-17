Le Centre du Riz pour l'Afrique (AfricaRice) abrite depuis avant-hier, lundi 15 décembre, un atelier de formation de cinq jours axé sur la production de semences de riz et l'assurance qualité pour la création d'emplois dans le cadre du programme RIZAO. Soutenu par la Fondation MasterCard, ce projet est une initiative régionale transformative menée en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Togo. Ciblant 2,2 millions de jeunes et de femmes ainsi que de personnes vulnérables, le programme ambitionne aussi de favoriser la création de 441 000 emplois décents, dont 70 % devraient bénéficier à des jeunes femmes.

Le représentant régional du Centre AfricaRice au niveau de la station du Sahel., Dr Ali Ibrahim, a insisté avant-hier, lundi sur l'importance et la nécessité de produire des semences de qualité pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. « La production de riz ne peut prospérer que quand vous avez des semences de qualité. Donc il arrive effectivement que le plus grand problème que nous avons ici au Sénégal et dans beaucoup de pays ouest africains, c'est la disponibilité des semences de qualité », a-t-il déclaré avant d'ajouter qu'il leur faut nécessairement créer un moyen pour que les semences soient disponibles au niveau des producteurs.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lors de cette formation, il dit avoir réuni tous les acteurs qui sont dans la production de semences pour les former dans la technique de production de semences de qualité afin qu'ils puissent mettre à la disposition des producteurs des semences de haute qualité permettant d'améliorer la productivité du riz en Afrique d'une manière généreuse. Ce qui contribuerait à diminuer les importations de riz des pays africains.

« Effectivement, quand nous avons des semences de qualité et que les producteurs utilisent ces semences, naturellement la production sera très importante et cela va diminuer drastiquement l'importation du riz de l'extérieur », a-t-il expliqué au terme de la cérémonie d'ouverture officielle de cet atelier de formation. Selon lui, il est nécessaire pour les différents acteurs de créer les conditions idoines d'accès à des semences de qualité afin d'amener les producteurs de riz à produire en grande quantité.

Dans le document des termes de référence de cette rencontre, il est indiqué que le riz reste l'une des cultures vivrières les plus stratégiques en Afrique de l'Ouest, contribuant de manière significative à la sécurité alimentaire, à l'emploi rural et aux économies nationales. Et pour rappel, ce projet vise 04 pays, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina et Togo. Et la représentante du Togo à cette formation, Mme Lene Name, de soutenir que l'objectif de celle-ci, c'est d'arriver à avoir de la production en semences de qualité, ce qui selon elle garantirait une bonne production en paddy.

« Comme la semence est la base de la production du paddy, il est clair que si nous n'avons pas de semences de qualité, nous n'aurons pas aussi du riz de qualité. Donc la finalité, c'est de réduire au maximum l'importation du riz, en garantissant maintenant de grands rendements du riz local. Parce que si on travaille sur la semence, cela va agir sur le rendement et on pourra facilement réduire les importations de riz au niveau sous-régional », a-t-elle indiqué.

Idem aussi pour le représentant de la Côte d'Ivoire, Mamadou Diaby qui dira que la semence de qualité est un élément fondamental de la riziculture et de la souveraineté alimentaire. « Quand on parle de la souveraineté alimentaire, il faut d'abord de la semence de qualité que nous devons mettre à la disposition des producteurs, et de ce fait nous pourrons atteindre la souveraineté alimentaire », a-t-il déclaré. Cet atelier de formation sera clôturé par une évaluation des connaissances et des compétences ; des plans d'action individuels et collectifs ; une évaluation de la préparation pour le démarrage d'entreprises semencières entre autres.