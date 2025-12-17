Ile Maurice: Blue Ship Patrimoine - Un nouveau fonds misant sur prudence et performance

Le 11 décembre dernier, l'équipe de Blue Ship Capital a présenté officiellement sa dernière création : Blue Ship Patrimoine, un Collective Investment Scheme (CIS), connu en France sous l'appellation OPC, pour organisme de placement collectif. Il s'agit d'un fonds d'investissement destiné aux investisseurs souhaitant protéger leur patrimoine tout en privilégiant une approche prudente, avec un ticket d'entrée fixé à 100 000 euros.

Approuvé par la Financial Services Commission (FSC) en avril dernier, ce fonds s'adresse à une clientèle en quête de stabilité et de maîtrise du risque. Alexandre Sanchini, CEO de Blue Ship Capital, s'est réjoui des résultats encourageants enregistrés depuis le lancement du fonds.

En effet, sur ses huit premiers mois d'existence, Blue Ship Patrimoine affiche déjà une performance supérieure à 7 %, illustrant la pertinence de sa stratégie d'investissement. Les participants présents lors de ce lancement ont par ailleurs pu découvrir la fiche détaillée du produit, offrant une meilleure compréhension de ses caractéristiques, de son positionnement et de sa philosophie de gestion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce nouveau fonds d'investissement à vocation patrimoniale a été conçu pour préserver et valoriser le capital sur le long terme. Il s'adresse aux investisseurs à la recherche de rendements solides et réguliers, fondés sur une gestion prudente et disciplinée.

Le fonds adopte une approche multi-actifs, lui permettant de capter des opportunités à travers différentes classes d'actifs tout en assurant une diversification optimale. Il privilégie également les investissements libellés en devises fortes, notamment l'euro (EUR), le dollar américain (USD) et la livre sterling (GBP), une orientation qui renforce la résilience du portefeuille face aux risques de change et aux incertitudes macroéconomiques. Grâce à cette vision patrimoniale de long terme, le fonds propose une solution d'investissement équilibrée, alliant performance, prudence et stabilité.

Spécialisée notamment sur le marché européen, la société indépendante de gestion de patrimoine Blue Ship Capital a vu son fonds enregistrer une performance positive de +0,7 % le mois dernier. Selon son CEO, les marchés Actions demeurent aujourd'hui globalement orientés à la hausse à l'échelle internationale, tandis que l'or poursuit sa progression. À l'inverse, la position en Bitcoin a enregistré une performance négative sur la période.

Dans un environnement de marché devenu plus exigeant en termes de valorisation, Alexandre Sanchini et son équipe préfèrent maintenir une approche mesurée, restant calmes, disciplinés et résolument optimistes, tout en conservant une gestion prudente et sélective des risques.

Outre Alexandre Sanchini, l'équipe de Blue Ship Capital comprend également Samuel d'Unienville, directeur de l'analyse, Romain Burnand, membre du comité d'investissement, Clyde Thomas, Business Development Officer, et Agnès Clarenc, Compliance Officer.