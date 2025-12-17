Ile Maurice: Sébastien Diolle - «Offrir la magie de Noël à ceux qui en ont le plus besoin»

interview

À l'approche des fêtes de fin d'année, certains choisissent d'agir pour redonner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Depuis plusieurs années, Sébastien Diolle organise des distributions de jouets et de matériel scolaire destinées aux enfants, avec un seul objectif : partager la magie de Noël et créer des moments de joie et de solidarité. Engagement personnel, esprit d'équipe et valeurs humaines fortes... Rencontre avec ce travailleur social pour qui donner est avant tout une évidence.

Comment est née l'idée d'organiser ces distributions de jouets, et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager personnellement dans cette initiative ?

L'idée est née de quelque chose de très personnel. J'ai toujours aimé la période de Noël. Chez moi, le sapin est installé dès le début du mois de novembre, je reste un grand enfant dans l'âme. Mais derrière cette joie, il y a aussi mon histoire. Je viens d'une famille modeste et je me souviens encore de ce que ça faisait de ne pas avoir de cadeau à Noël.

Aujourd'hui, grâce aux contacts et aux moyens que j'ai pu construire avec le temps, j'essaie chaque année d'apporter un peu de cette magie à travers des distributions de jouets et de matériel scolaire. Voir les enfants heureux est devenu une vraie source de motivation pour moi.

Y a-t-il eu un moment où une rencontre particulière qui a déclenché ce projet ?

Pas vraiment. Il n'y a pas eu de moment précis ni de rencontre particulière. C'était surtout une évidence, un sentiment intérieur. Je me suis dit que c'était simplement mon devoir de le faire. Donner un peu de son temps et de son cœur ne coûte rien, mais pour ceux qui reçoivent, cela peut représenter énormément.

Que représente , pour vous, le sourire d'un enfant au moment où il reçoit un jouet ?

Sincèrement, c'est le but de tout ça. Voir le sourire d'un enfant, sa joie, son émerveillement, c'est un moment indescriptible. Ces instants n'ont pas de prix. Cette joie est communicative, elle me donne, à moi aussi, le sourire et beaucoup de bonheur. C'est à ce moment-là que je sais que tout cela en vaut la peine.

Y a-t-il un souvenir ou une situation qui vous a particulièrement marqué lors de ces distributions ?

Ce sont surtout les parents qui me touchent énormément chaque année. Les voir venir nous remercier, moi et ma petite équipe, pour les efforts que nous faisons afin de gâter leurs enfants, c'est très émouvant. Leur reconnaissance me touche profondément et m'encourage à faire encore mieux chaque année.

Ces distributions demandent une grande organisation. Comment se déroule la préparation ?

Oui, c'est une grosse organisation. Chaque année, tout commence par la recherche du lieu. Ensuite, il faut faire le shopping dans les magasins pour les jouets et le matériel scolaire. Il y a aussi toute la partie animation à organiser, sans oublier la préparation de repas pour les enfants et les parents. Heureusement, je peux compter sur une petite équipe de bénévoles très engagés. Leur aide est précieuse. Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. C'est vraiment un travail d'équipe, fait avec beaucoup de cœur et de solidarité.

Êtes-vous soutenu par des partenaires ou des sponsors dans cette démarche ?

Oui, je suis très bien entouré. Il y a une belle équipe derrière ce projet, sans eux, il serait tout simplement impossible de mener tout cela à bien. J'ai la chance d'avoir le soutien d'un sponsor, MEGA Dental, qui m'aide énormément et qui est très engagé socialement à Maurice.

Pendant la période du Covid, ils avaient notamment fait don de près de deux tonnes d'équipements, ce qui en dit long sur leur esprit de solidarité. Je peux aussi compter sur mes amis, qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur cœur. Chacun joue un rôle essentiel.

Selon vous, en quoi cette initiative reflète-t-elle l'esprit de Noël ?

Pour moi, Noël, ce n'est pas seulement les décorations ou les cadeaux. C'est avant tout le partage, la solidarité et l'attention portée aux autres. Donner sans attendre en retour, penser à ceux qui ont moins, créer des moments de joie et de chaleur humaine, c'est exactement cela l'esprit de Noël. Même avec des gestes simples, on peut faire une vraie différence, surtout dans la vie des enfants.

Quelles valeurs souhaitez vous transmettre à travers cette action ?

La valeur principale que je souhaite transmettre, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, c'est le partage. Partager ce que l'on a, mais aussi son temps, son attention et son coeur. J'aimerais également rappeler l'importance de la solidarité, de l'entraide et de l'humanité. Ce sont des valeurs simples, mais fondamentales.

Quel message aimeriez vous adresser à ceux qui hésitent encore à s'engager dans des actions solidaires ?

Je leur dirais qu'il ne faut pas hésiter. S'engager dans une action solidaire ne demande pas forcément beaucoup de moyens. Parfois, un petit geste, un peu de temps ou simplement de la bonne volonté peuvent déjà changer beaucoup de choses. Donner ne fait pas perdre, au contraire, ça enrichit humainement.