Ile Maurice: La mise en place d'une «Pharmawatch» envisagée

Le temps passe, mais certains problèmes persistent. La disponibilité de certains médicaments en fait partie. Malgré les mois qui défilent, la situation reste tendue et continue d'inquiéter aussi bien les pharmaciens que les patients. La mise en place d'un Pharmawatch est envisagée.

Selon un grossiste du secteur, le problème demeure essentiellement à la source. Certains médicaments sont toujours reçus en quantités réduites, rendant difficile un approvisionnement régulier des pharmacies. Cette réalité n'est toutefois pas propre à Maurice. En dehors des pays producteurs, la pénurie touche aujourd'hui de nombreuses régions du monde, notamment les États-Unis, le Canada et plusieurs pays européens.

En septembre, la Cour des comptes européenne a publié un rapport alertant sur les pénuries critiques de médicaments au sein de l'Union européenne dues en partie au nombre limité de producteurs et la délocalisation des usines de production vers des pays à faible coût de main-d'œuvre, tels que la Chine, l'Inde ou le Pakistan.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cela s'ajoutent des difficultés liées à la fabrication elle-même : défauts de qualité, incidents techniques ou interruptions sur les chaînes de production, autant de facteurs susceptibles de provoquer des ruptures d'approvisionnement. Par ailleurs, des éléments géopolitiques et économiques aggravent la situation. La guerre en Ukraine, combinée à la hausse des prix de l'énergie, a eu un impact direct sur la production des additifs et sur le conditionnement des médicaments, fragilisant davantage la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Dans ce contexte, le syndicat des pharmaciens travaille actuellement à la mise en place d'une Pharmawatch, indique Siddick Khodaboccus, pour suivre la disponibilité des médicaments et anticiper les pénuries, dans le but d'en limiter les répercussions sur la population.