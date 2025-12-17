Gabon: Taxe d'habitation - Sayid Abéloko plaide pour une contribution citoyenne équitable

Économiste et expert en finances islamiques, l'ancien diplomate gabonais Sayid Abéloko a réagi au débat entourant la taxe forfaitaire d'habitation, récemment remise au cœur de l'actualité économique. Une question qui ne cesse de faire couler d'ancre et de salive.

Dans une prise de position sur un réseau social, l'économiste Sayid Abeloko affirme être disposé à s'acquitter de cette contribution, qu'il qualifie avant tout, d'acte citoyen. Pour lui, le paiement de l'impôt relève d'un devoir fondamental et peut participer utilement au financement du Plan national pour la croissance et le développement (PNCD), tout en contribuant à réduire la dépendance du pays aux emprunts extérieurs.

Le spécialiste des questions financières estime par ailleurs que l'intérêt général commande parfois des efforts collectifs. Selon cette lecture, refuser par principe la taxe ne constitue pas une solution durable, dès lors que celle-ci est présentée par le gouvernement comme un moyen de renforcer les recettes hors hydrocarbures, de financer les infrastructures locales et d'améliorer les services publics.

Toutefois, cet ancien diplomate souligne que l'adhésion des populations reste conditionnée à l'évolution du mécanisme de prélèvement. Celui-ci devra, selon lui, mieux intégrer les réalités sociales et les préoccupations des citoyens, afin de s'inscrire dans une logique de justice et d'équité fiscales. « Un impôt accepté est un impôt compris et perçu comme juste », rappelle-t-il.