Afrique: Afrobarometer renforce les capacités d'analyse et d'utilisation des données pour les journalistes, la société civile et les chercheurs d'Afrique lusophone

Afrobarometer a achevé deux semaines de formation pour des journalistes, des acteurs de la société civile, ainsi que des étudiants et des professeurs d'universités à Luanda et à Huambo dans le cadre de ses premiers ateliers d'analyse de données destinés aux participants de la région africaine lusophone.

Cette série d'ateliers a offert une occasion unique aux participants d'Angola, du Cabo Verde, de Guinée-Bissau et du Mozambique - dont beaucoup n'avaient jamais suivi de formation Afrobarometer auparavant - d'acquérir des compétences fondamentales en matière d'accès, d'analyse et d'interprétation des données de l'enquête Afrobarometer.

Les participants ont ainsi renforcé leur capacité à utiliser efficacement ces données pour le journalisme, le plaidoyer politique, l'apprentissage et l'enseignement.

« A l'issue de cette formation, les participants sont mieux à même de transformer les données d'opinion publique en récits convaincants et étayés par des preuves, en plaidoyers politiques et en résultats de recherche qui amplifient la voix des citoyens et renforcent le débat public en Angola et dans toute la région lusophone », a déclaré Dominique Dryding, responsable du renforcement des capacités (niveau basique) d'Afrobarometer.

Avelino Domingos, journaliste pour Rádio Essencial en Angola, a souligné l'importance de cette formation pour élaborer des récits fondés sur des données issues des expériences et des évaluations des citoyens.

« Je suis ravi de mettre à profit les connaissances acquises ces trois derniers jours dans le cadre de mes recherches sur le quotidien des Angolais », a-t-il déclaré. « Je me réjouis également de pouvoir aider les citoyens à mieux comprendre le travail d'Afrobarometer en Afrique, et plus particulièrement en Angola ».

Les participants ont également salué la convivialité de l'outil d'analyse de données en ligne d'Afrobarometer. « Ce qui est exceptionnel avec les données d'Afrobarometer, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être expert pour les utiliser », explique Cláudia Fernandes de Brito, spécialiste en communication originaire du Cabo Verde. « Elles sont publiques et disponibles gratuitement sur le site web d'Afrobarometer. Il suffit d'y accéder via l'outil d'analyse de données en ligne et de les utiliser ».

Ces ateliers s'inscrivent dans le cadre de l'engagement plus large d'Afrobarometer en faveur de la diffusion de la culture des données et du renforcement de la prise de décision fondée sur des données probantes dans toute l'Afrique.

En élargissant le vivier de praticiens capables d'utiliser de manière responsable les données d'opinion publique, Afrobarometer vise à amplifier la voix des citoyens pour une gouvernance démocratique, à éclairer les rapports et le plaidoyer, à approfondir l'engagement des parties prenantes et à consolider le rôle de l'organisation en tant que ressource continentale essentielle pour la recherche et le renforcement des capacités.