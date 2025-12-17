Afrique: Airtel Africa et SpaceX annoncent un partenariat stratégique pour lancer la connectivité Starlink Direct to Cell à travers l'Afrique

Airtel Africa a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec SpaceX pour introduire la connectivité satellite Starlink Direct-to-Cell dans l'ensemble de ses 14 marchés, qui desservent 174 millions de clients. Grâce à ce partenariat, les clients d'Airtel Africa disposant de smartphones compatibles dans des régions sans couverture terrestre pourront bénéficier d'une connectivité réseau via Starlink, le plus grand fournisseur de connectivité 4G au monde (en termes de couverture géographique).

Il s'agit du premier service satellite-mobile destiné à des millions de personnes en Afrique.

Le service satellite-mobile débutera en 2026 avec des données pour certaines applications et la messagerie texte. Cet accord comprend également la prise en charge du premier système Direct to Cell à haut débit de Starlink, avec des satellites de nouvelle génération qui seront capables de fournir une connectivité haut débit aux smartphones avec une vitesse de données 20 fois supérieure. Le déploiement se fera conformément aux autorisations réglementaires spécifiques à chaque pays.

Airtel Africa est le premier opérateur de réseau mobile en Afrique à proposer le service Starlink Direct to Cell, alimenté par 650 satellites afin de fournir une connectivité sans faille à ses clients dans les zones reculées. Ce partenariat renforce l'engagement d'Airtel Africa à réduire la fracture numérique et à offrir une connectivité fluide à ses clients. Airtel Africa et Starlink continueront d'explorer d'autres possibilités de collaboration afin de faire progresser l'inclusion numérique à travers le continent.

Sunil Taldar, directeur opérationnel et DG d'Airtel Africa, a déclaré : « Airtel Africa reste déterminé à offrir une expérience exceptionnelle à ses clients en améliorant l'accès à des solutions de connectivité mobile fiables et continues. La technologie Direct-to-Cell de Starlink complète l'infrastructure terrestre et permet même d'atteindre des zones où le déploiement de solutions de réseau terrestre est difficile. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec Starlink, qui établira une nouvelle norme en matière de disponibilité des services dans l'ensemble de nos 14 marchés. »

Stephanie Bednarek, vice-présidente des ventes de Starlink, a déclaré : « Pour la première fois, les populations africaines pourront rester connectées dans des zones reculées que la couverture terrestre ne peut pas atteindre, et nous sommes ravis que Starlink Direct-to-Cell puisse alimenter ce service qui va changer la vie. Grâce à cet accord avec Airtel Africa, nous fournirons également notre technologie de nouvelle génération pour offrir une connectivité large bande à grande vitesse, qui permettra un accès plus rapide à de nombreux services essentiels. »