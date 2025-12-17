Le quotidien The Point célèbre son 34ème anniversaire ce mardi 16 décembre 2025, un évènement historique qui coïncide avec le 21ème anniversaire de l'assassinat du co-fondateur, le regretté Deyda Hydara, dont la vie et le travail demeurent profondément ancrés dans la lutte de la Gambie pour la liberté de la presse.

Fondé le 16 décembre 1991, le quotidien The Point est devenu l'un des organes de presse les plus indépendants et respectés du pays. Tandis que les propriétaires et le personnel méditaient sur les periples traverses par le journal, des hommages ont été rendus au regretté Deyda Hydara, brutalement assassiné le 16 décembre 2004 durant le régime de l'ancien président Yahya Jammeh. Une période sombre de l'histoire de la Gambie marquée par la répression, la censure, et des actes de violence contre les journalistes.

Lors d'une interview, Mr Pap Saine, le coéditeur, a rappelé que le quotidien The Point a été créé par le regretté Deyda Hydara, Baboucarr Gaye qui a démissionné en Avril 1992, et lui-même. Il a vanté la résilience de l'institution et de son personnel, passé et présent, pour leur détermination dans la lutte pour la liberté de la presse, et ce, dans des conditions extrêmement hostiles.

Mr Saine a salué le gouvernement du président Barrow pour avoir institué un environnement propice à l'essor des médias, notant que l'environnement actuel contraste profondément avec le règne du président Jammeh au cours duquel les journalistes ont été contraints à l'exil, torturés, tués, et les bâtiments abritant les organes de presse brulés.

« Le quotidien The Point est publié à la fois dans la langue anglaise et la langue française, prône la bonne gouvernance, et représente la voix des sans-voix, » a déclaré Mr Saine.

Il a mis en lumière la renommée internationale du quotidien, notant que The Point a remporté plusieurs lauréats nationaux et internationaux, notamment des prix en Allemagne, Australie, Afrique du Sud, Zambie, Emirats Arabes Unis, et aux Etats Unis - un symbole de sa crédibilité et de son impact.

Mr Saine a rendu un hommage particulier au regretté Deyda Hydara, le qualifiant de journaliste intrépide qui a immensément contribué à la lutte pour la liberté de la presse en Gambie. Il a également rappelé à la mémoire de l'auditoire Ida Jagne et Nian Sarang Jobe, qui ont survécu l'attaque qui a causé la mort du regretté Deyda Hydara.

« Nous honorons leur courage et leur résilience, et nous nous souvenons de tous les anciens membres du personnel du quotidien qui ont consenti d'énormes sacrifices dans l'accomplissement de leur devoir, » a-t-il déclaré.

Il a également exprimé la préoccupation concernant la lenteur de la procédure judiciaire, observant que des individus liés aux meurtres du regretté Deyda Hydara, Malick Jatta, et Alieu Jeng ont été libérés, tandis que Sanna Manjang a été arrêté et inculpé. Il a insisté sur le fait que la Gambie ne pourra améliorer son rang dans le classement mondial de la liberté de la presse que lorsque l'Etat apportera véritablement son soutien aux médias, et ce, en abolissant les lois draconiennes contre la presse.

Mr Saine a également adressé ses remerciements à la famille du regretté Deyda Hydara pour leur confiance continue, ainsi qu'aux anciens membres du personnel du quotidien et aux fidèles lecteurs dont le soutien a maintenu le quotidien en existence pendant des décennies. Il a exprimé sa fierté quant à l'expansion du quotidien et pour avoir procuré aux Gambiens un forum où ils peuvent librement exprimer leurs souffrances et leurs opinions.

Mr Baba Hydara, coéditeur du quotidien, a déclaré que ce 34ème anniversaire est un moment d'intenses émotions pour lui et sa famille. Il a révélé que chaque année qui passe apporte une lueur d'espoir que la douleur s'amenuisera, mais les souvenirs de son regretté père, Deyda Hydara, sont toujours vifs et douloureux pour lui et ses frères et soeurs. En tant que musulmans, a-t-il déclaré, la famille trouve le réconfort dans la prière, notant que cette date d'anniversaire est toujours un moment difficile pour eux.

Mr Baba Hydara a reflété sur les 34 années d'existence du quotidien The Point. Il a déclaré sa fierté quant à la résilience du journal, qualifiant sa survie de remarquable compte tenu des défis auxquels il a dû faire face. Il a rappelé que l'ancien président Yahya Jammeh et certaines autres personnalités ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de ruiner le journal et causer sa perte. Malgré toutes ces tentatives, a-t-il déclaré, le quotidien The Point a survécu et célèbre fièrement son 34ème anniversaire.

Son père était un homme travailleur et discipliné qui arrivait au bureau tôt le matin et en repartait tard dans la nuit, tellement qu'il était dévoué à son métier de journaliste et était sensible à tout ce qui pouvait constituer une menace pour la liberté de la presse. Selon lui, le regretté Deyda Hydara s'est toujours senti personnellement offensé par les attaques contre la presse, a été un musulman pieux et dévoué, a contribué généreusement à des causes charitables, et s'est admirablement occupé de sa famille. « Il était presque l'homme parfait, » at-il déclaré.

Mr Baba Hydara a observé que le paysage de la presse en Gambie s'est considérablement amélioré par rapport aux 22 années de règne de l'ancien président Jammeh. Il a déclaré que les organes de presse jouissent d'une plus grande liberté dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où les actes de répression contre les médias sont de plus en plus rares. Il a salué le gouvernement du président Barrow pour les progrès accomplis dans le cadre de la liberté de la presse, tels que reflétés dans les améliorations dans les indices internationaux de liberté de la presse. Cependant, il a soutenu que la liberté de la presse s'accompagne du devoir de responsabilité, notamment pour la presse écrite, mettant ainsi un accent sur l'importance de la vérification et de l'authentification des faits dans une ère où les réseaux sociaux peuvent détruire et/ou nuire à des personnes innocentes. Il a déclaré que le quotidien The Point est toujours attaché à la diffusion d'informations viables et crédibles et ambitionne de maintenir sa marche inéxorable vers l'avant.

Il a également réitéré sa conviction que son père a joué un rôle primordial dans la lutte pour la liberté de la presse en Gambie, et ce, tout en reconnaissant qu'un grand nombre d'autres personnalités ont également été héroïques car ayant fait de grands sacrifices pour l'émancipation de la presse. Il a exhorté les journalistes en devenir de s'imprégner de leurs difficultés et d'étudier, d'analyser le chemin pris pour obtenir les importants acquis dont ils jouissent aujourd'hui.

