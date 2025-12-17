Sénégal: Hajj 2026 - Kaolack accueille un pôle régional pour rapprocher les services des pèlerins

Dans le cadre de la décentralisation des opérations liées au pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, la région de Kaolack s'est dotée d'un pôle régional dédié au Hajj 2026. C'est ce qu'a annoncé Mohamed Mansour Ndiaye, Directeur general adjoint au Pèlerinage, Chargé des voyagistes privés et de la communication .Cette nouvelle structure vise à faciliter les formalités administratives des futurs pèlerins du Sine Saloum.

La région de Kaolack abrite désormais un pôle régional consacré aux opérations préparatoires du pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam. Cette initiative est portée par la Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam (DGP), dans le cadre de la politique de décentralisation des procédures du Hajj, conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays.

Avec cette nouvelle implantation, Kaolack devient la sixième région du Sénégal à disposer d'un pôle régional du pèlerinage, après Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda et Diourbel. Ce dernier a toutefois été délocalisé à Touba, en raison du fort potentiel de pèlerins que compte la cité religieuse.

Les pôles régionaux ont pour objectif de rapprocher les services de la DGP des populations locales et d'épargner aux pèlerins les déplacements contraignants vers Dakar pour les formalités d'inscription, d'enrôlement, les visites médicales d'aptitude et la vaccination.

Placés sous la supervision directe des gouverneurs de région, ces pôles regroupent l'ensemble des services déconcentrés de l'État impliqués dans l'organisation du pèlerinage, notamment la Police, la Gendarmerie, la Direction régionale de la santé, le Service d'hygiène et la Banque islamique du Sénégal. Leur coordination est assurée par des responsables désignés par la Délégation générale au Pèlerinage.