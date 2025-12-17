Afrique: Coupe du monde 2026 - Donald Trump met des barbelés aux supporters sénégalais

17 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Fédior

Coup dur pour les supporters sénégalais. En effet, le président américain Donald Trump a signé mardi un décret qui suspend l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens, y compris pour les visas touristiques nécessaires aux supporters.

Même si des exemptions sont prévues pour les joueurs, les staffs et leurs proches, ce n'est pas le cas pour les fans. À noter toutefois que la Côte d'Ivoire disputera son match face à l'Allemagne à Toronto, tandis que le Sénégal affrontera dans la même ville le vainqueur du barrage dont l'identité reste à déterminer, offrant ainsi aux supporters concernés une possibilité d'assister à au moins une rencontre hors du territoire états-unien.

