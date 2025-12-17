Sénégal: Diaspora sénégalaise - Le chef de l'Etat annonce des réformes majeures pour une gouvernance plus inclusive

Le président de la République a dressé un diagnostic sans complaisance des difficultés rencontrées par les Sénégalais de l'extérieur.Il a profité de l'occasion pour esquisser les grandes lignes d'une réforme ambitieuse, inscrite dans la vision Sénégal 2050.

Le chef de l'Etat a identifié plusieurs défis majeurs auxquels font face les Sénégalais de l'extérieur. Il s'agit notamment de l'accès au logement, de la disponibilité de l'information sur les opportunités d'investissement, de la célérité dans la délivrance des documents administratifs et du renforcement de la proximité des services consulaires.

Sur la question du logement, il a reconnu un enjeu prioritaire nécessitant « des réponses adaptées et durables », à travers des politiques publiques fiables et des dispositifs financiers innovants. Concernant l'administration consulaire, il a annoncé d'importantes réformes à venir.« Trois objectifs sont visés : simplifier les démarches, améliorer l'accueil des usagers et garantir une plus grande fiabilité des documents délivrés », a-t-il précisé.

Le président Faye a également insisté sur la protection et l'assistance des Sénégalais vivant à l'étranger, notamment face aux drames liés aux meurtres, aux trafics d'êtres humains ou aux situations de détresse consulaire.

« Notre dispositif de protection consulaire et d'accompagnement devra être renforcé pour un suivi rapproché de chaque cas », a-t-il affirmé, évoquant la souffrance des familles souvent laissées sans réponses pendant de longues périodes.

Le rôle du numérique et du « New Deal technologique » dans le rapprochement entre le Sénégal et sa diaspora ont également été évoqués par Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État ambitionne de faire du pays « un véritable creuset de cerveaux et de compétences ».

« Le numérique abolit les distances. La diaspora, déjà proche par le cœur, le devient encore davantage par son engagement concret et permanent au service du pays », a-t-il déclaré, appelant à une mobilisation accrue des talents dans les domaines de l'économie, des sciences, de la technologie et de l'administration.

Enfin, le président de la République a rappelé le lancement d'un programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur, visant une gouvernance intégrée et durable, alignée sur Sénégal 2050.

« La diaspora ne doit plus être perçue seulement comme une source de ressources financières, mais comme un véritable partenaire stratégique dans la construction de notre avenir commun », a-t-il conclu, appelant à une meilleure écoute, une représentation renforcée et un accompagnement adapté aux réalités des Sénégalais de l'extérieur.