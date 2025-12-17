Sénégal: Diaspora sénégalaise - Le président Bassirou Diomaye Faye en fait un pilier stratégique de l'agenda Sénégal 2050

La première Journée nationale de la diaspora s'est tenue ce 17 décembre 2025. Lors de son discours, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rendu un vibrant hommage aux Sénégalais de l'extérieur. Il a surtout réaffirmé sa volonté de faire de la diaspora un acteur central des politiques publiques et du développement national, dans le cadre de l'agenda Sénégal 2050.

Présidant la cérémonie officielle de la première édition de la Journée nationale de la diaspora, le chef de l'État a exprimé sa « fierté » et sa reconnaissance à l'endroit des Sénégalais établis hors du pays. Une diaspora qu'il considère comme « une partie intégrante de la communauté nationale », loin de toute marginalité.

« La diaspora sénégalaise constitue une force vive, un pilier économique, un acteur culturel, scientifique et technique, une vitrine de notre sport. En un mot, vous êtes une extension dynamique de la nation sénégalaise à travers le monde », a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye, saluant une communauté « vivante, dynamique et très talentueuse ».

Au-delà de l'hommage, le chef de l'État a voulu inscrire la diaspora au cœur de sa vision de transformation structurelle du pays. Le thème retenu pour cette journée, « Diaspora sénégalaise, levier de transformation du pays », traduit selon lui une orientation politique claire.

« J'ai voulu réaffirmer solennellement la place stratégique que j'accorde à nos compatriotes établis à l'étranger », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de renforcer les liens entre l'État et la diaspora, mais aussi de mieux intégrer ses aspirations dans les politiques publiques.

Cette ambition s'inscrit pleinement dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui accorde à la diaspora « une place de choix dans la construction d'un Sénégal souverain, juste, prospère et solidaire ».