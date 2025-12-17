Sénégal: Drame à Kharakhéna - Six morts enregistrés dans l'éboulement d'un site

Un grave éboulement a endeuillé le village aurifère de Kharakhéna, dans la commune de Bembou (département de Saraya). Selon un premier bilan provisoire, six personnes ont perdu la vie dans cet effondrement de terrain. Parmi les victimes, deux autres blessés ont été retrouvés.

Le drame s'est produit aux environs de 1 heure du matin, dans la nuit du mardi au mercredi, sur un site d'exploitation aurifère du village.

Les témoignages recueillis sur place font aussi état de scènes de panique et de désolation, alors que les recherches se poursuivent pour porter secours à d'autres orpailleurs pris au piège dans la galerie.

D'après les informations fournies par les orpailleurs, le bilan pourrait malheureusement s'alourdir. Plusieurs personnes seraient encore coincées dans les trous au moment des faits, rendant les opérations de secours particulièrement délicates.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à l'ampleur du drame, des moyens mécaniques ont été mobilisés, indique-t-on. Une machine de type Hyundai Poclain, appartenant à la mine de fer de Kharakhéna Mining, a été dépêchée sur les lieux afin d'appuyer les recherches et tenter de retrouver d'éventuels survivants ou d'autres victimes.

Cet énième accident remet au coeur de l'actualité la question de la sécurité dans les sites d'orpaillage, où des cas d'éboulements occasionnant souvent des victimes sont fréquents.