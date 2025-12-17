Congo-Kinshasa: Reprise du transport routier entre Bukavu et Uvira après dix mois de suspension

17 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Après dix mois de suspension, le transport routier a repris entre les villes de Bukavu et d'Uvira.

Cette reprise intervient après la cessation des affrontements entre les rebelles de l'AFC/M23 et les FARDC dans la région de la plaine de la Ruzizi, notamment à Luvungi, Katogota, Bwegera et Sange. La fin de ces combats s'est soldée par l'occupation de ces localités par la rébellion.

Durant dix mois, la violence armée a contraint les usagers de la route à effectuer un long détour par le Burundi, la Tanzanie et le Rwanda avant d'atteindre Bukavu en provenance d'Uvira.

À présent que les armes se sont tues, le trajet entre Uvira et Bukavu n'est plus un parcours du combattant. Quatre heures de voyage sur la route nationale numéro 5 suffisent pour relier ces deux villes du Sud-Kivu, rapportent plusieurs témoignages.

À 14 heures, un bus de l'agence de transport en commun El Shadai est arrivé au parking du quartier Essence, dans la commune d'Ibanda à Bukavu. La plupart des voyageurs étaient curieux de revoir la ville qu'ils avaient quittée depuis février, certains à cause de la guerre.

« Le voyage s'est bien passé. D'Uvira jusqu'à Bukavu, nous n'avons rencontré aucun problème en cours de route. Seulement, à quelques endroits, on nous a demandé nos cartes d'électeurs, que nous avons dû présenter. Il n'y a pas eu de tracasseries. Le paiement est de 300 000 FC par personne en passant par Ngomu », a témoigné un voyageur.

