Congo-Kinshasa: Plus de 1 000 familles bénéficient d'une assistance alimentaire et non alimentaire à Zongo

17 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes (CSN-GHC) a acheminé, lundi 15 décembre, une assistance alimentaire et non alimentaire en faveur de plus de mille familles, sinistrées de la ville de Zongo, dans la province du Sud-Ubangi.

Ces ménages, victimes des inondations, ont reçu notamment des matelas, des seaux, des casseroles, des gobelets, des sacs de riz, des haricots, du sucre, du sel, du soja, de la semoule, des cartons de savon ainsi qu'une enveloppe financière.

Le premier palier de la distribution de ce don a été lancé à la mairie de Zongo par le maire de la ville, en présence de la délégation de la CSN-GHC, des représentants du gouverneur du Sud-Ubangi, du député de Zongo, des membres de la société civile et des autorités locales, devant des milliers d'habitants représentant les ménages sinistrés.

Ces populations vulnérables proviennent de deux communes et de douze quartiers de la ville de Zongo.

Coco Mbozi, député élu de la circonscription de Zongo, a tenu à remercier le chef de l'État pour cette promesse réalisée à travers la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Certains bénéficiaires saluent une action humanitaire qui s'ajoute aux parcelles octroyées par le chef de l'État au lendemain du drame.

Avant l'opération de distribution, la délégation de la CSN-GHC avait été reçue par le gouverneur du Sud-Ubangi, Michée Mobongo, qui a, pour sa part, assuré les dispositions sécuritaires et logistiques nécessaires au bon déroulement de cette opération à Zongo.

Les pluies diluviennes de 2024 ont plongé des milliers d'habitants de cette ville frontalière de Bangui dans le désespoir. Plusieurs d'entre eux, ayant perdu leurs biens, considèrent cette aide comme un soulagement permettant d'atténuer, tant soit peu, les conséquences de la catastrophe.

