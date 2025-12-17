Cote d'Ivoire: Football américain/Rivalry Game 2025 - Riviera Golf Golden Eagles, champion pour la 3e fois

Riviera Golden Eagles a remporté, pour la troisième fois consécutive, le titre de champion de Côte d'Ivoire de football américain.

Les hommes de la Riviera ont confirmé leur suprématie nationale grâce à leur performance réalisée le 14 décembre 2025 face à leur éternel rival, les Blacks Scorpions de Koumassi (35-0), au terme d'un match de Tackle Football du Rivalry Game (appellation désignant la rencontre de rivalité absolue opposant les deux meilleurs clubs du championnat), qui a clôturé la saison 2025.

Ce sacre est intervenu au terme d'une compétition âprement disputée, organisée sous l'égide de la Fédération ivoirienne de football américain (Fifam), dirigée par son président, Stéphane M'Boua. « Le bilan de la saison est très satisfaisant, car nous avons pu mener à terme l'ensemble des différents championnats et disciplines », a déclaré le président de la Fifam.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Stéphane M'Boua a profité de cette fin de saison pour revenir sur les compétitions qui ont rythmé l'année sportive. Il s'agit notamment du championnat national de Flag Football (football américain sans contact à cinq contre cinq, discipline olympique), du tournoi national de 7on7 Touch Football (football américain sans contact à sept contre sept), ainsi que de l'introduction du Beach Flag (Flag Football mixte pratiqué sur la plage), avec l'instauration de la Coupe du Président.

La saison s'est ainsi achevée avec le Tackle Football, le football américain dans sa forme la plus pure (onze contre onze, avec contact et équipements).

Au-delà de ces avancées enregistrées sur le plan national, Stéphane M'Boua est revenu sur la principale fausse note de la saison : la non-participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique, organisée cette année en Égypte. « Il faut préciser que cette absence est due à des raisons logistiques indépendantes de la Côte d'Ivoire et de notre fédération. Nous avons été informés tardivement des dates et des conditions de participation à cette Coupe », a-t-il regretté.