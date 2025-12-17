Cote d'Ivoire: Remboursement des cautionnements électoraux - La CDC-CI lance l'opération à partir du 24 décembre 2025

La Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) a annoncé le démarrage officiel des opérations de remboursement des cautionnements électoraux relatifs aux élections législatives de 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance n°2020-356 du 08 avril 2020 portant révision du Code électoral.

Selon le communiqué de la CDC-CI, les restitutions débuteront le 24 décembre 2025 et concerneront exclusivement les candidats dont la candidature n'a pas été retenue pour le scrutin législatif. L'opération vise également les candidats ayant effectué un double paiement du cautionnement, ainsi que les personnes ayant versé la caution sans avoir finalement déposé leur dossier de candidature, pour des motifs administratifs ou personnels.

La CDC-CI précise que l'ensemble du processus se fera exclusivement en ligne, via une plateforme sécurisée accessible sur son site internet officiel, www.cdc.ci

. Les candidats éligibles devront y renseigner leurs informations d'identification, notamment leurs noms et prénoms, la circonscription concernée, le numéro du reçu de paiement et leurs contacts. Le reçu de paiement du cautionnement devra également être téléchargé pour valider la demande.

Une fois la procédure complétée, le remboursement sera effectué soit par mobile money, soit par virement bancaire, selon le choix exprimé par le demandeur. Un message de notification sera automatiquement envoyé au candidat pour l'informer de la restitution effective de son cautionnement.

À travers cette opération, la CDC-CI réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la modernisation des procédures administratives et de la sécurisation des fonds publics. Pour toute information complémentaire ou assistance, les candidats sont invités à contacter les services de la CDC-CI via les canaux officiels mis à leur disposition.