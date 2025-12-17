Cote d'Ivoire: Égalité professionnelle dans les entreprises ivoiriennes - La GIZ lance la composante 4 du projet PRoFemme

Le 02 décembre 2025, la GIZ, en partenariat avec le Ministère du Commerce et de l'Industrie, a lancé à Abidjan l'atelier technique du projet ProFemme, consacré à la promotion de l'égalité professionnelle et de l'autonomisation économique des femmes au sein des entreprises ivoiriennes.

Cette initiative s'inscrit dans l'Action 4 du projet ProFemme, qui vise à faire de l'égalité de genre et de l'égalité professionnelle un levier stratégique de performance économique et de développement durable en Côte d'Ivoire. Le projet ProFemme repose sur quatre axes complémentaires : le renforcement institutionnel et l'intégration du genre dans les politiques économiques, le soutien à l'entrepreneuriat féminin, l'amélioration de l'employabilité des femmes et la promotion de l'égalité professionnelle au sein des entreprises.

Lors de son intervention, Mme Radeke Helen, cheffe du projet ProFemme, a souligné que cet atelier technique constitue une opportunité majeure pour passer de l'intention à l'action, en créant des environnements de travail plus inclusifs, dans lesquels chaque talent peut s'exprimer et contribuer pleinement à la performance des entreprises.

Mme Gniondy Godon Fernande Carole, sous-directrice chargée du renforcement des capacités au Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a rappelé que cette action, et plus particulièrement sa composante dédiée à l'égalité professionnelle en entreprise, représente une étape clé pour renforcer la sensibilisation des acteurs économiques aux enjeux de la diversité et du leadership féminin.

Une présentation technique a également été assurée par Ana Vilar, cheffe d'équipe et directrice Gouvernance et Développement économique inclusif de la société AETS (France). Cette intervention a porté sur une démarche opérationnelle structurée autour de trois piliers : la mobilisation et la motivation des entreprises, l'engagement des institutions d'ancrage et un processus de sélection adapté.

La séance s'est conclue par un panel de discussion intitulé « L'égalité professionnelle, un levier de performance pour les entreprises ivoiriennes », qui a permis d'échanger sur les opportunités et les actions nécessaires pour renforcer l'accès à l'emploi et le développement de carrière des femmes, y compris l'accès des femmes aux postes techniques et de décision.