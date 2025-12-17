Cote d'Ivoire: Égalité professionnelle dans les entreprises ivoiriennes - La GIZ lance la composante 4 du projet PRoFemme

17 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Sarah Tiemene

Le 02 décembre 2025, la GIZ, en partenariat avec le Ministère du Commerce et de l'Industrie, a lancé à Abidjan l'atelier technique du projet ProFemme, consacré à la promotion de l'égalité professionnelle et de l'autonomisation économique des femmes au sein des entreprises ivoiriennes.

Cette initiative s'inscrit dans l'Action 4 du projet ProFemme, qui vise à faire de l'égalité de genre et de l'égalité professionnelle un levier stratégique de performance économique et de développement durable en Côte d'Ivoire. Le projet ProFemme repose sur quatre axes complémentaires : le renforcement institutionnel et l'intégration du genre dans les politiques économiques, le soutien à l'entrepreneuriat féminin, l'amélioration de l'employabilité des femmes et la promotion de l'égalité professionnelle au sein des entreprises.

Lors de son intervention, Mme Radeke Helen, cheffe du projet ProFemme, a souligné que cet atelier technique constitue une opportunité majeure pour passer de l'intention à l'action, en créant des environnements de travail plus inclusifs, dans lesquels chaque talent peut s'exprimer et contribuer pleinement à la performance des entreprises.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mme Gniondy Godon Fernande Carole, sous-directrice chargée du renforcement des capacités au Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a rappelé que cette action, et plus particulièrement sa composante dédiée à l'égalité professionnelle en entreprise, représente une étape clé pour renforcer la sensibilisation des acteurs économiques aux enjeux de la diversité et du leadership féminin.

Une présentation technique a également été assurée par Ana Vilar, cheffe d'équipe et directrice Gouvernance et Développement économique inclusif de la société AETS (France). Cette intervention a porté sur une démarche opérationnelle structurée autour de trois piliers : la mobilisation et la motivation des entreprises, l'engagement des institutions d'ancrage et un processus de sélection adapté.

La séance s'est conclue par un panel de discussion intitulé « L'égalité professionnelle, un levier de performance pour les entreprises ivoiriennes », qui a permis d'échanger sur les opportunités et les actions nécessaires pour renforcer l'accès à l'emploi et le développement de carrière des femmes, y compris l'accès des femmes aux postes techniques et de décision.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.