Afrique: Lomé se hisse au coeur de la stratégique de dialogue, de solidarité et de la vision panafricaniste contemporaine

Un moment fondateur d'une nouvelle ère africaine s'est écrit à Lomé. Ce fut à la faveur du 9ème Congrès panafricain tenu à Lomé.

Les rideaux sont tombés sur le 9e Congrès panafricain à Lomé vendredi 12 décembre, consacrant le Togo comme un acteur central du dialogue, de la solidarité et de la vision panafricaniste contemporaine. À l'occasion de la cérémonie de clôture, les différents intervenants, notamment les représentants de la diaspora et des Afro-descendants ainsi que celui de l'Union africaine, ont unanimement salué l'hospitalité légendaire du Togo et la qualité de l'organisation de ce rendez-vous historique des filles et fils de la mère Afrique.

Tous ont exprimé leur profonde reconnaissance au Président du Conseil, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, pour son leadership et la voie tracée par le Togo pour une nouvelle Afrique fière et respectée.

« Je voudrais saluer la rigueur, la vision et l'hospitalité avec lesquelles le Togo a accueilli ce rassemblement historique. Vous avez fait de ce congrès non seulement un espace de réflexion, mais aussi un véritable sanctuaire de la dignité africaine », a déclaré Abdourahamane Oumarou, ancien député du Niger.

Il a également rendu un vibrant hommage au Président du Conseil pour le rôle déterminant joué par le Togo en faveur des pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) et plus particulièrement le Niger qui faisait face à des difficultés après les sanctions économiques et financières, la fermeture de toutes les frontières, le manque de nourriture et la pénurie de médicaments.

« Dans ces difficultés, dans cette obscurité, une étoile a apparu : le Togo. Grâce à la vision panafricaniste du Président Faure Gnassingbé, grâce à l'engagement constant du ministre des affaires étrangères du Togo le Prof Robert Dussey, le Niger et l'ensemble de l'AES ont trouvé ici un souffle vital, un passage stratégique, un soutien ferme et inébranlable.

Ce geste n'était pas diplomatique : il était fraternel ; ce geste n'était pas circonstanciel : il était historique ; ce geste n'était pas symbolique : il était essentiel. Cette attitude de dignité, de loyauté africaine et de clairvoyance politique restera gravée dans nos mémoires, comme un acte de fraternité authentique entre pays frère. Nous sommes profondément reconnaissants et nous n'oublierons jamais ce geste, car c'est cela, le panafricanisme véritable : c'est-à-dire la fraternité en action, la solidarité dans les épreuves, la loyauté quand le vent tourne contre nous », a-t-il poursuivi.

Ce 9e congrès a véritablement servi de cadre à des réflexions approfondies sur la souveraineté africaine, l'unité du continent et la nécessité pour l'Afrique de parler d'une seule voix sur la scène internationale.

En accueillant cet événement majeur, Lomé, capitale de la paix, du dialogue et de la tolérance, a confirmé sa vocation de terre de convergence des idéaux africains.

Le 9e Congrès panafricain s'achève ainsi sur une ambition clairement affirmée : faire de ce rendez-vous un moment fondateur d'une nouvelle ère africaine, celle d'une Afrique unie, souveraine et conquérante, confiante en son avenir et résolument ouverte à des partenariats ambitieux, justes et équilibrés avec le reste du monde.

Pour rappel, le 9e Congrès panafricain a été ouvert à Lomé le 08 décembre par le Président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé.