Togo: Un nouveau site en cours d'aménagement approprié à Klobatèmé (Golfe 1)

17 Décembre 2025
Télégramme228 (Lomé)

Le cimetière de Bè Kpota étant arrivé à saturation depuis déjà un an, les autorités municipales avaient annoncé la recherche d'un autre site pour l'inhumation des morts dans la commune de Golfe 1. Les recherches ont visiblement abouti. C'est du moins ce que l'on peut déduire d'un communiqué de la Mairie de la Commune de Golfe 1.

Selon les termes du communiqué de la municipalité, "face à la saturation du cimetière municipal de Bè-Kpota, un nouveau site d'inhumation a été identifié à Klobatèmé et reçoit progressivement l'aménagement approprié".

Aussi, détaille-t-on que ce nouveau site "offre désormais deux modalités d'inhumation : L'inhumation en caveau individuel et familial ; L'inhumation en tombe traditionnelle ordinaire".

Et poursuit le communiqué du Maire principal Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, portant l'information officielle de l'ouverture de ce site d'inhumation aux populations de Golfe 1, "la mise en service de ce nouveau cimetière répond à la nécessité d'offrir aux familles un cadre digne et accessible pour accompagner leurs défunts dans la paix et le respect".

