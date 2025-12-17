Congo-Brazzaville: Les rapports 2021 et 2022 de l'ITIE font l'objet d'un atelier à Pointe-Noire

L'Atelier de restitution des rapports de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) portant sur les exercices 2021 et 2022 à l'intention des administrations publiques, des organisations de la société civile ainsi que des sociétés extractives et forestières a eu lieu le 15 décembre à Pointe-Noire en présence de Christian Mounzéo, vice-président de l'ITIE Congo

Ouvrant les travaux, Christian Mounzéo a rappelé l'importance des revenus pétroliers dans la part du budget de l'Etat et expliqué l'utilité de la rencontre.

« Le comité national de mise en œuvre de l'ITIE tend, à travers cet atelier, à susciter une appropriation de cette initiative par les administrations publiques, les entreprises, la société civile et la population. La mise en œuvre de l'ITIE, implique plusieurs parties prenantes et cette initiative ne saura prospérer si elle n'est pas connue des parties prenantes. Cet atelier représente une opportunité de renforcement des capacités, de sensibilisation et de partage destinée aux publics, » a-t-il déclaré.

Pour sa part, Brice Makosso, membre de l'ITIE Congo, a rappelé qu'en plus de la transparence dans les activités extractives: pétrole, mine et gaz. L'lTIE Congo inclut également les revenus forestiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Franck Loufoua-Bessi, représentant de la société civile, le Congo respecte ses engagements de transparence. Il est nécessaire selon lui, qu'à intervalle régulier une communication soit faite sur la nature des payements effectués.

«Nous venons ici pour discuter essentiellement du contenu des rapports de l'ITIE qui nous permettent de constater le niveau d'avancement du processus. Aujourd'hui, la discussion a porté sur le compte-rendu des rapports des exercices 2021-2022. Le sentiment, c'est de pouvoir vite accélérer les choses, pour que, au terme de l'année 2025, l'on soit capable de discuter de la réconciliation de l'exercice 2023 » a-t-il déclaré.

Rappelons qu'après Pointe-Noire, la série de ces ateliers se poursuivra respectivement dans les villes de Dolisie et de Nkayi. L'ITIE a pour mission principale mission de mettre l'information à la portée des citoyens et a pour finalité de faire en sorte que les pouvoirs publics organisent les réformes nécessaires dans la gouvernance des ressources naturelles.