Congo-Brazzaville: Les rapports 2021 et 2022 de l'ITIE font l'objet d'un atelier à Pointe-Noire

17 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Séverin Ibara

L'Atelier de restitution des rapports de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) portant sur les exercices 2021 et 2022 à l'intention des administrations publiques, des organisations de la société civile ainsi que des sociétés extractives et forestières a eu lieu le 15 décembre à Pointe-Noire en présence de Christian Mounzéo, vice-président de l'ITIE Congo

Ouvrant les travaux, Christian Mounzéo a rappelé l'importance des revenus pétroliers dans la part du budget de l'Etat et expliqué l'utilité de la rencontre.

« Le comité national de mise en œuvre de l'ITIE tend, à travers cet atelier, à susciter une appropriation de cette initiative par les administrations publiques, les entreprises, la société civile et la population. La mise en œuvre de l'ITIE, implique plusieurs parties prenantes et cette initiative ne saura prospérer si elle n'est pas connue des parties prenantes. Cet atelier représente une opportunité de renforcement des capacités, de sensibilisation et de partage destinée aux publics, » a-t-il déclaré.

Pour sa part, Brice Makosso, membre de l'ITIE Congo, a rappelé qu'en plus de la transparence dans les activités extractives: pétrole, mine et gaz. L'lTIE Congo inclut également les revenus forestiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Franck Loufoua-Bessi, représentant de la société civile, le Congo respecte ses engagements de transparence. Il est nécessaire selon lui, qu'à intervalle régulier une communication soit faite sur la nature des payements effectués.

«Nous venons ici pour discuter essentiellement du contenu des rapports de l'ITIE qui nous permettent de constater le niveau d'avancement du processus. Aujourd'hui, la discussion a porté sur le compte-rendu des rapports des exercices 2021-2022. Le sentiment, c'est de pouvoir vite accélérer les choses, pour que, au terme de l'année 2025, l'on soit capable de discuter de la réconciliation de l'exercice 2023 » a-t-il déclaré.

Rappelons qu'après Pointe-Noire, la série de ces ateliers se poursuivra respectivement dans les villes de Dolisie et de Nkayi. L'ITIE a pour mission principale mission de mettre l'information à la portée des citoyens et a pour finalité de faire en sorte que les pouvoirs publics organisent les réformes nécessaires dans la gouvernance des ressources naturelles.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.